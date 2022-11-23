Oyuncak el bombası ekipleri harekete geçirdi

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Turgut Özal Mahallesi, İslambey Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan bir dairede meydana geldi. Akşam saatlerinde dairesini kontrol etmeye gelen ev sahibi yerde el bombası olduğunu gördü. Bunun üzerine ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından bulunan cismin, oyuncak el bombası olduğu ortaya çıktı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.