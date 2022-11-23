Sağlık Bakanı Koca yaralı sayısını açıkladı

Depremde korkuya kapılan bazı vatandaşlar, pencerelerinden ya da balkonlarında atladı. Yaralananlar, ambulanslarla ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldı.
SAĞLIK BAKANI KOCA YARALI SAYISINI AÇIKLADI
Saat 07.13’te yeni bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu bilgileri verdi:
“Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35' tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor.”
Bolu Valisi Erkan Kılıç, depremin ardından kentte 20 kişinin yaralandığını duyurdu.
BİR VATANDAŞ KALP KRİZİ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ
Düzce’de deprem anında panik yaşayan 63 yaşındaki bir kadının kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.