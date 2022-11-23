23 Kas 2022 - 09:07- Spor G: 23 Kas 2022 - 09:09

Mesut Can Tunalı: Kritik bir maç olacak

Kocaelispor’un başarılı orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı, Karacabey ile deplasmanda kritik bir maça çıkacaklarını ve mücadeleye en iyi şekilde hazır olmaları gerektiğini belirtti

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Mesut Can Tunalı: Kritik bir maç olacak mask
Büyütmek için resme tıklayın

FARKLI KAZANABİLİRDİK

Sözlerine Diyarbekir galibiyeti ile başlayan Mesut Can şu şekilde konuştu: Diyarbakır maçını farklı kazanabilirdik. İkinci golü bulmaya çalıştık ancak fazla pozisyona giremedik. Tam istediklerimizi sahaya yansıtamasak da 3 puanı aldık. Ligde böyle maçlar da oynayacağız ve bu tür galibiyetler de bizi şampiyonluğa götürecek Diyarbekir maçında ben de oyunun içinde kalmaya ve takımın direncini artırmaya çalıştım.  Kendi açımdan maçın güzel geçtiğini söyleyebilirim.

BİZİM İÇİ BİR ŞEY DEĞİŞTİRMEZ

Geçtiğimiz haftadan beri hastalıklarla mücadele ettik. Arkadaşlarımız iyileşiyor ve inanıyorum ki Karacabey maçına bir sorun yaşamadan çıkacağız. Kritik maç olacağının farkındayız ve özel olarak cumartesi gününe hazırlanacağız. Sahalarında yenilmediler ancak bu bizim için bir şeyi değiştirmez. Çıkıp mücadelemizi vereceğiz ve maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

HER ZAMAN HAZIR DURUMDAYIM

Kocaelispor’da forma giymek gerçekten değerli. Oynasam da oynamasam da kendimi daima hazır tutmaya çalışıyorum. Antrenmanlar dışında bireysel olarak ek çalışma yapıyorum ve hiçbir zaman kendimi bırakmıyorum. Hastalık, sakatlık, form düşüklüğü ya da ceza futbolun içinde var ve bu nedenle her an forma giyecekmişim gibi konsantrasyonumu yüksek tutuyorum.

# Kocaelispor, Karacabey

23 Kas 2022 - 09:07 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.941.230 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Remzi Dilli pir geldi pir gitti mask
Remzi Dilli pir geldi pir gitti
Karacabey sahasında kaybetmiyor mask
Karacabey sahasında kaybetmiyor
Huzurevi sakinleri farklı bir gün geçirdi mask
Huzurevi sakinleri farklı bir gün geçirdi
Erhan Altın Fethiyespor’da mask
Erhan Altın Fethiyespor’da
Fuchsports. TR yayınladı… 2. sıradayız mask
Fuchsports. TR yayınladı… 2. sıradayız
Yılmaz: Seyirci iyi futbol istiyor mask
Yılmaz: Seyirci iyi futbol istiyor
Anket Kocaelispor kalan son 5 maçta kaç puan toplar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL