Mesut Can Tunalı: Kritik bir maç olacak

FARKLI KAZANABİLİRDİK

Sözlerine Diyarbekir galibiyeti ile başlayan Mesut Can şu şekilde konuştu: Diyarbakır maçını farklı kazanabilirdik. İkinci golü bulmaya çalıştık ancak fazla pozisyona giremedik. Tam istediklerimizi sahaya yansıtamasak da 3 puanı aldık. Ligde böyle maçlar da oynayacağız ve bu tür galibiyetler de bizi şampiyonluğa götürecek Diyarbekir maçında ben de oyunun içinde kalmaya ve takımın direncini artırmaya çalıştım. Kendi açımdan maçın güzel geçtiğini söyleyebilirim.

BİZİM İÇİ BİR ŞEY DEĞİŞTİRMEZ

Geçtiğimiz haftadan beri hastalıklarla mücadele ettik. Arkadaşlarımız iyileşiyor ve inanıyorum ki Karacabey maçına bir sorun yaşamadan çıkacağız. Kritik maç olacağının farkındayız ve özel olarak cumartesi gününe hazırlanacağız. Sahalarında yenilmediler ancak bu bizim için bir şeyi değiştirmez. Çıkıp mücadelemizi vereceğiz ve maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

HER ZAMAN HAZIR DURUMDAYIM

Kocaelispor’da forma giymek gerçekten değerli. Oynasam da oynamasam da kendimi daima hazır tutmaya çalışıyorum. Antrenmanlar dışında bireysel olarak ek çalışma yapıyorum ve hiçbir zaman kendimi bırakmıyorum. Hastalık, sakatlık, form düşüklüğü ya da ceza futbolun içinde var ve bu nedenle her an forma giyecekmişim gibi konsantrasyonumu yüksek tutuyorum.