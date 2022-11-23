23 Kas 2022 - 09:15- Spor G: 23 Kas 2022 - 09:18

Engin Koyun: Hayatımda böylesini görmedim

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun sorularımızı yanıtladı. Diyarbekir maçında taraftarın 62. dakika itibari ile takımı protesto etmesine bir anlam veremediğini belirten Engin Koyun “Hayatımda böylesini görmedim” dedi

Ali Köksal
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Engin Koyun: Hayatımda böylesini görmedim mask
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ZOR GEÇECEĞİNİ BİLİYORDUM

Diyarbekir maçında skoru erkenden koparamadıklarının altını çizen Engin Koyun şu şekilde konuştu: Diyarbakır maçının zor geçeceğini biliyor, hastalıkların sahaya yansıyacağını öngörüyordum. Diyarbakır’ın iddiası yoktu. Kaybetme ya da kazanma duygularını kaybetmiş, tamamen futbolcuların kendilerini göstereceği bir maça çıktılar. İlk dakikalarda golü bulduk, pozisyonlar da yakaladık ama sonra oyun olarak düştük.

SEN KOCAELİSPORSUN

Sen Kocaelisporsun, hasta da olsan, kondisyonun düşük de olsa yakaladıklarını atman lazım. Taraftarımıza her zaman saygılıyız. Ancak ne olursa olsun maç içinde futbolcuların motivasyonlarını bozacak şeyler yapılmamalı. Tabii ki taraftarın protesto hakkı vardır ama bunun zamanı maç bitimidir. Bu nedenle taraftarımızdan anlayış ve sabır bekliyorum. Diyarbekir maçında futbol olarak istediğimiz durumda değiliz. Ben de bunu eleştiriyorum.

NE GÖRDÜM NE DE DUYDUM

35 yıldır futbolu yakından takip ederim. Dünyanın hiçbir yerinde 1-0 galipken ve şampiyonluğa giderken takımını 60. dakikada protesto eden bir taraftar görmedim, böyle bir şey de duymadım.  Tüm taraftar için değil bu sözlerim. İçlerinde birkaç kişi bu işi başlatıyor. Hedefimiz belli. Şampiyonluk yolunda her zaman ihtiyacımız olan taraftarımızın 90 dakika boyunca takımını coşkuyla desteklemesini arzu ediyorum.

BUCA 60’TAN SONRA MAÇI KURTARDI

Tekrar ediyorum. Eleştiri, tepki tabii ki olacak. Nasıl ki Gökhan son maçta tribünlerin alkışını alıyorsa yarın iyi oynayamadığı zaman da eleştiri alacak. Bunun zamanlamasını iyi planlamamız lazım. Rakibimiz Buca, Adıyaman maçını 62. dakikadan sonra kopardı. Biz ise 1-0 öndeyken aynı dakikada futbolcuları protesto ediyoruz. Derince’deki Buca maçında da benzer görüntü vardı ve futbolcu tepkiyi görünce yapacaklarını unutmaya başladı.

O MAÇ BİTTİ

Teknik ekibimizle toplantı yaptım ve eksikleri masaya yatırdık. İnanıyorum ki bu hataları Karacabey maçına kadar ortadan kaldıracak. Rakibimiz Karacabey ile geçmişte bir takım sıkıntılar oldu. Ancak iki tarafın da bunlara takılmaması lazım. O maç o gün orada bitti ve hayat devam ediyor. Neticesinde spor yapıyoruz. Futbolun içinde bu tür gerginlikler olabilir ancak bu gerginlikleri yıllar boyunca sürdürmememiz gerekiyor.

İTİRAZ ETMEYECEĞİZ

Deplasman yasağı ile ilgili bize resmi bir yazı gelmedi. Yasak gelirse itiraz etmeyeceğiz. Hiçbir taraftarımıza en küçük bir şey olmasını istemiyorum. Bu maçta takımımıza önemli bir görev düşüyor. Çıkacağız ve 3 puanla maçımızı tamamlayacağız. Bunu da bekliyorum. Transfer ile ilgili belirlediğimiz bir isim henüz yok. Takıma ufak da olsa dokunmak lazım. Nokta isimleri getireceğimizden eminim. Herkes bu konuda rahat olsun.

# Futbol, takım, Karacabey

23 Kas 2022 - 09:15 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

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