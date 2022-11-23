23 Kas 2022 - 09:17- Spor G: 23 Kas 2022 - 11:32

Cem Ekinci: Daha iyi oynamamız gerekiyor

Kocaelispor’un etkili kanat oyuncularından Cem Ekinci oyunlarının daha da gelişmesi gerektiğini ifade etti.

Erdem Övüç
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Cem Ekinci: Daha iyi oynamamız gerekiyor mask
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BEN DE KATILIYORUM

Diyarbekir karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Cem Ekinci şu şekilde konuştu: Öncelikle Diyarbekir maçında kazandığımız için mutluyuz. Maç özelinde konuşmak gerekirse… Diyarbekir ile aramızda dağlar kadar fark var. İstediğimiz oyunu oynayamadığımızı ve oyunumuzu biraz daha geliştirmemiz gerektiğinin farkındayız. Buna ben de katılıyorum.

GÖKHAN’A TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Bahane olarak söylemiyorum ve arkasına da sığınmıyorum ama hastalıklar bizi olumsuz etkiledi. Ama önemli olan 3 puandı ve istediğimizi aldık. Gökhan arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz, müthiş bir kurtarışa imza attı ve 3 puanı kazandıran isim oldu diyebilirim. Önümüzde zorlu Karacabey maçı var. Hafta boyunca maça çok iyi hazırlanıp Bursa’dan da 3 puanla dönmek istiyoruz. Lig 3-4 takım arasında gidecek gibi görünüyor ama biz rakiplere değil kendimize bakıyoruz.

KENDİMİ DÜŞÜRMÜYORUM

Her futbolcu sahada kalmak ve takımına katkı sağlamak ister. Bizler profesyonel futbolcuyuz. Bir hafta 11 oynayıp ertesi hafta yedek kalabiliriz. Böyle durumda futbolcu küsmemeli, daha azimli olmalı. Genç kardeşlerime de bu şekilde anlatıyorum. Ne zaman nerede forma geleceği belli olmuyor. Ben de yedek de olsam, 11’de de olsam kendimi düşürmeden elimden geleni yapıyor, takımım için yüzde yüzümü sahaya vermeye gayret ediyorum.

RAKİPLERİ KÜÇÜK GÖRMÜYORUZ

Ben ve Kocaelispor’daki tüm futbolcu arkadaşlarım hiçbir rakibi küçük görmüyor. İskenderun, Van gibi takımlar oynamak istediği için geniş alanlar bulabiliyoruz. Ancak bazı takımlar 10 kişi savunma yapmaya çalışıyor. Belki zaman zaman zorlanıyor olabiliriz ama tüm maçlarda iyi oynayıp alnımızın akı ile sahadan çıkmak için tüm enerjimizi veriyoruz.

# Kocaelispor, genç, takım, Karacabey

23 Kas 2022 - 09:17 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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