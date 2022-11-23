23 Kas 2022 - 09:37- Gündem G: 23 Kas 2022 - 09:40

Mobil afet tırları Düzce’de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Düzce Gölyaka ilçe merkezli depremin ardından mobil yardım Tırlarını Düzce’ye gönderdi
Mobil afet tırları Düzce’de mask
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17 Ağustos 1999 tarihinde asrın felaketi Marmara Depremi’nin merkez üssü olan Kocaeli, depremin ardından yaralarını sardı. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla depremde hasar gören binalar yıkılırken yaşanabilecek yeni afetlere hazırlık yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olası afet durumları için hazırladığı mobil tırlarıyla vatandaşa hizmet veriyor. Bu kapsamda dün gece Düzce İli Gölyaka ilçe merkezli depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mobil yardım TIR’larını Düzce’ye gönderdi.

AFET TIRLARI DÜZCE’DE

Dün gece 04.10’da meydana gelen Düzce Merkezli deprem çevre illerdede hissedildi. Depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hemen harekete geçti. Bölgede yaşanan artçı depremler nedeniyle evlerine giremeyen depremzedelere yardım için Büyükşehir Belediyesi, mobil yardım TIR’larını Düzce’ye gönderdi.

BAKAN SOYLU’DAN TEŞEKKÜR

Sabah erken saatlerde yola çıkan Mobil Yemek Tırı ve Mobil Ekmek Tırı Düzce Merkeze ulaştı. Sabah saatlerinde kurulan tırlar depremzedeler için çorba ve ekmek yapımına başladı. Düzce Belediye Başkanlığı önünde konuşlanan Mobil Yardım Tırlarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaret etti. Bakan Soylu, yardımlarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

MOBİL AFET TIRLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince olası afetlere hazırlık için Antikkapı AŞ’nin bünyesinde bulunan mobil afet tırları yemek ve ekmek aracından oluşuyor. Yemek aracında 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor. Araç afet durumunda 1 günde 30 bin kişilik çorba ve 10 Bin kişilik 3 çeşit yemek üretebiliyor. Araç dışarıdan elektrik bağlantısı yapıldığında ise sınırsız çalışabiliyor. Aracın çalışma alanı otomatik olarak genişleme özelliğine sahip. Arka dorsesinde ise gıda maddeleri için depolama alanı, soğuk hava deposu ve personel için 7 yatak bulunuyor.

EKMEK ARACI

Büyükşehir Belediyesinin bünyesine kattığı “Mobil Afet Tırı” ekmek aracı ise 2 saate 4000 rol ekmek, bir günde 12 Bin normal ekmek üretimi yapıyor. Aracın en önemli özelliği hareket halinde iken üretim yapıyor olması. 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratörün bulunduğu araçta ayrıca hamur karma makinesi, kes tart, nemlendirme ve pişirme üniteleri bulunuyor.

KOCAELİ İTFAİYESİ HAZIR

Türkiye’nin en donanımlı ve en tecrübeli İtfaiye teşkilatına sahip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Düzce Merkezli depremin ardından İtfaiye Acil Durum ekiplerinide harekete geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 45 personel, 6 itfaiye aracı ve Afet Acil Durum Mobil Tırını hazır bekletiyor. AFAD’dan gelecek bir talep doğrultusunda Kocaeli İtfaiyesi Düzce’ye hareket edecek.

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23 Kas 2022 - 09:37 - Gündem

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