23 Kas 2022 - 09:57- Kültür-Sanat G: 23 Kas 2022 - 10:00

Kocaeli’nin en güzel kareleri belirlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Turist Gözüyle Kocaeli” temalı 4 Mevsim Kocaeli 11. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı
Kocaeli’nin en güzel kareleri belirlendi mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK),  Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile "Turist Gözüyle Kocaeli” temalı ödüllü fotoğraf yarışması düzenledi. Kocaeli’nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğelerini belgeleyerek kentimizin tanınmasını sağlamak amacı ile 11. kez düzenlenen 4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması 13 Kasım Pazar günü sona erdi ve dereceye giren fotoğraflar jüri üyeleri tarafından seçildi.

3 FARKLI KATEGORİDE 2280 ESER

Toplam 2 bin 280 adet fotoğrafın katıldığı yarışmada 3 kategoride 18 eser derece alırken, 59 eser de sergileme ve satın almaya layık bulundu. Turist Gözüyle Kocaeli temasıyla on birinci kez düzenlenen 4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması ile Kocaeli’nin bilinmeyen birçok köşesi amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gözünden en güzel karelere yansıdı.

27 FARKLI İLDEN KATILIM

3 farklı kategoride yarışan eserler için jüri heyeti, Selim Sırrı Paşa Konağı’nda buluştu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre İkizler, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) YK Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Duygu N. Kaşıkcı, Kocaeli Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölüm Başkanı Doç. Dr. Öğrt. Üyesi M. Çağatay Göktan, Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı İsmail İkiz ve Kocaeli Büyükşehir Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, Kocaeli’de Doğa ve Manzara, Kocaeli’de Yerel ve Kültürel Yaşam ve Kocaeli’de Tarih kategorilerinden Malatya, İzmir, Afyon, Antalya gibi 27 farklı ilden gelen eserler arasından dereceye giren fotoğrafları titizlikle seçti.

3 AYRI KATEGORİNİN BİRİNCİLERİ

4 Mevsim Kocaeli 11. Ulusal Fotoğraf Yarışmasında 3 ayrı kategori altında fotoğraflar değerlendirildi. Kocaeli’de Doğa ve Manzara kategorisinde Arif Kepekli (Bulutsu), Kocaeli’de Tarih kategorisinde Tunç Yeşil (Kazıklı Kervansaray),  Kocaeli’de Yerel ve Kültürel Yaşam kategorisinde Arzu Yeşil (Duman) fotoğraflarıyla birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Yarışmaya katılan fotoğrafseverler https://sonuc. tfsfonayliyarismalar.org/ sitesinden sonuçlarını öğrenebilir.

ÖDÜL TÖRENİ 16 ARALIK’TA KONGRE MERKEZİNDE

Kocaeli’de Doğa ve Manzara, Kocaeli’de Tarih, Kocaeli’de Yerel ve Kültürel Yaşam kategorilerinde başvuru yapan yarışmacılar her kategoriden en fazla 5 fotoğrafla yarışmaya katıldı. Her bir kategori için birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL para ödülü verilecek. 2000 TL tutarında 2 mansiyon ödülü ve bu yıl 2 bin 500 TL Büyükşehir Özel Ödülü de verilecek. Satın almaya ve sergilenmeye değer bulunan her fotoğraf için de 350 TL ödeme yapılacak. Ödül alan, sergileme kazanan ve satın alınan fotoğraflar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arşivine alınacak ve ödüller 16 Aralık Cuma günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde sahiplerini bulacak. Sergi bir hafta süresince açık kalacak.

# türkiye, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Amatör

23 Kas 2022 - 09:57 - Kültür-Sanat

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