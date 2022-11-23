Gebze-Darıca metrosu ilk etabı Mayıs 2023’te açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma Bakanlığı 2023 yılı bütçe görüşmelerinde özetle şunları söyledi:

BEŞİKTAŞ-KAĞITHANE-EYÜP

*“Saatte 120 km ile Türkiye’nin en hızlı Metrosu unvanına sahip, dünyanın sayılı metrolarından olacak 37.5 km’lik Beşiktaş (Gayrettepe) - Kağıthane - Eyüp - İstanbul Havalimanı metrosunun, Kağıthane – Havalimanı kesiminin yapımını tamamlandık. Sinyalizasyon testleri biter bitmez önümüzdeki günlerde açacağız. Gayrettepe - Kağıthane arasını ise 2023 yılı nisan ayı itibariyle işletmeye açacağız.

YÜZDE 99 SEVİYESİNDE

*Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehirmetrosunun yapımını tamamladık. Fiziki ilerlemeyi yüzde 99 seviyesinin üzerine getirdik, yakında açıyoruz. İstanbul’daki bir başka projemiz ise mevcut Kirazlı - Başakşehir hattının doğrudan Bakırköy İDO ile bağlantısını sağlayacak Bakırköy (İDO) – Bahçelievler – Güngören – Bağcılar (Kirazlı) metrosunun (8.4 km), yüzde 72’ye yakın fiziki gerçekleşmesi var. Hattı 2023 yılında hizmete alacağız.

HALKALI –ARNAVUTKÖY

*Bir diğer hattımız da 31.5 km’lik Küçükçekmece (Halkalı) – Başakşehir – Arnavutköy – İstanbul Havalimanı Metrosu. Tünel kazma işimizin yüzde 80’ini tamamladık. Projenin tamamını da 2023 yılında bitirmeyi planlıyoruz. Kazlıçeşme – Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni nesil ulaşım Projelerinde çalışmaları da devam ediyor. 2023 yılı ilk yarısında tamamlamayı hedefledik. Altunizade – Çamlıca – Bosna Bulvarı metrosunun çalışmalarının, 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir.

GEBZE-DARICA METROSU

* Ankara’da; Atatürk Kültür Merkezi – Gar – Kızılay hattını 2023 yılı başında açacağız. Kocaeli’de; Gebze Sahil - Darıca OSB metrosunun, ilk etabını Mayıs 2023’de; tamamını 2024 başında hizmete açacağız.”