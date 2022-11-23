Gebze-Darıca metrosu ilk etabı Mayıs 2023’te açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma Bakanlığı 2023 yılı bütçe görüşmelerinde özetle şunları söyledi:
BEŞİKTAŞ-KAĞITHANE-EYÜP
*“Saatte 120 km ile Türkiye’nin en hızlı Metrosu unvanına sahip, dünyanın sayılı metrolarından olacak 37.5 km’lik Beşiktaş (Gayrettepe) - Kağıthane - Eyüp - İstanbul Havalimanı metrosunun, Kağıthane – Havalimanı kesiminin yapımını tamamlandık. Sinyalizasyon testleri biter bitmez önümüzdeki günlerde açacağız. Gayrettepe - Kağıthane arasını ise 2023 yılı nisan ayı itibariyle işletmeye açacağız.
YÜZDE 99 SEVİYESİNDE
*Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehirmetrosunun yapımını tamamladık. Fiziki ilerlemeyi yüzde 99 seviyesinin üzerine getirdik, yakında açıyoruz. İstanbul’daki bir başka projemiz ise mevcut Kirazlı - Başakşehir hattının doğrudan Bakırköy İDO ile bağlantısını sağlayacak Bakırköy (İDO) – Bahçelievler – Güngören – Bağcılar (Kirazlı) metrosunun (8.4 km), yüzde 72’ye yakın fiziki gerçekleşmesi var. Hattı 2023 yılında hizmete alacağız.
HALKALI –ARNAVUTKÖY
*Bir diğer hattımız da 31.5 km’lik Küçükçekmece (Halkalı) – Başakşehir – Arnavutköy – İstanbul Havalimanı Metrosu. Tünel kazma işimizin yüzde 80’ini tamamladık. Projenin tamamını da 2023 yılında bitirmeyi planlıyoruz. Kazlıçeşme – Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni nesil ulaşım Projelerinde çalışmaları da devam ediyor. 2023 yılı ilk yarısında tamamlamayı hedefledik. Altunizade – Çamlıca – Bosna Bulvarı metrosunun çalışmalarının, 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir.
GEBZE-DARICA METROSU
* Ankara’da; Atatürk Kültür Merkezi – Gar – Kızılay hattını 2023 yılı başında açacağız. Kocaeli’de; Gebze Sahil - Darıca OSB metrosunun, ilk etabını Mayıs 2023’de; tamamını 2024 başında hizmete açacağız.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.