Akıllı asistanlı yeni web sitesi yayında

Yenilenen altyapısı ve arayüzü ile ‘www.turktelekom.com.tr’ web sitesi paket ve tarifelere daha kolay erişim sunarken, akıllı asistan ‘TiTi’ kullanıcılara 7/24 destek veriyor.Şirket, müşterilerinin güncel ihtiyaçlarını gözeterek ayda 12 milyon ziyaret alan web sitesini yeniledi ve gelişen teknolojinin imkanlarını müşterilerinin hizmetine sundu.
‘DAHA HIZLI VE KOLAY’
TT’den yapılan açıklamada, yeni arayüzü ve sitede yer alan filtreleme özelliği sayesinde kullanıcıların, aradıkları ürün ve hizmetlere kolaylıkla ulaşabilecekleri, ihtiyaçlarına uygun kampanya, paket ve tarifelerle ilgili bilgilere daha hızlı şekilde erişebilecekleri belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.