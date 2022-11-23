Akıllı asistanlı yeni web sitesi yayında

Yenilenen altyapısı ve arayüzü ile ‘www.turktelekom.com.tr’ web sitesi paket ve tarifelere daha kolay erişim sunarken, akıllı asistan ‘TiTi’ kullanıcılara 7/24 destek veriyor.Şirket, müşterilerinin güncel ihtiyaçlarını gözeterek ayda 12 milyon ziyaret alan web sitesini yeniledi ve gelişen teknolojinin imkanlarını müşterilerinin hizmetine sundu.

‘DAHA HIZLI VE KOLAY’

TT’den yapılan açıklamada, yeni arayüzü ve sitede yer alan filtreleme özelliği sayesinde kullanıcıların, aradıkları ürün ve hizmetlere kolaylıkla ulaşabilecekleri, ihtiyaçlarına uygun kampanya, paket ve tarifelerle ilgili bilgilere daha hızlı şekilde erişebilecekleri belirtildi.