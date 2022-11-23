Kocaeli Üniversitesi ile ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları arasında işbirliği protokol imzalandı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlük binasında imzalanan protokolde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Sertbaş, ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları adına Okul Müdürü Güler Telli, KYÖV Özel Anadolu Lisesi Müdürü Selin Gürler, Ortaokul Müdür Yardımcısı Sevgül Vurmaz, İlkokul Müdür Yardımcı Aybike Karaturp ve Darüşşafaka Spor Kulübü Kocaeli Sorumlusu İmren Eren Doğan da yer aldı.

Eğitim Faaliyetleri İşbirliği Protokolü eğitim, mühendislik ve spor bilimleri fakülteleri ile ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları arasında her iki kurumun öğrencilerine ve eğitimcilerine fayda sağlamak üzere akademik çalışmaya dönüşecek projelerin üretilmesini, eğitim ziyaretlerini ve seminerleri kapsıyor.

İmzalanan Spor Faaliyetleri İşbirliği Protokolü ile ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları bünyesinde Basketbol, Voleybol, Tenis ve Jimnastik branşlarında faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Spor Okuluna, Kocaeli Üniversitesi ve iştiraklerinde çalışan akademisyenlerin ve çalışanların çocukları indirimli olarak kayıt yaptırabilecekler.