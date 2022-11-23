23 Kas 2022 - 11:03- Ekonomi G: 23 Kas 2022 - 11:21

TÜİK açıkladı... Kocaeli'de trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu!
TÜİK açıkladı... Kocaeli'de trafiğe kayıtlı araç sayısı belli oldu! mask
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Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 26 milyon 229 bin 1 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,0'ını otomobil, %16,1'ini kamyonet, %15,5'ini motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Doğu Marmara Bölgesinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 1 milyon 112 bin 433 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Ekim ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 464 bin 389, Sakarya’da 324 bin 15, Düzce’de 124 bin 983, Bolu’da 124 bin 506, Yalova’da ise 74 bin 540 oldu.

Kocaeli ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 464 bin 389

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Kocaeli ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 464 bin 389 olmuştur. Kocaeli ilinde araç türlerine bakıldığında ise 273 bin 797 Otomobil, 9 bin 744 Minibüs, 7 bin 56 Otobüs, 83 bin 515 Kamyonet, 25 bin 654 Kamyon, 43 bin 554 Motosiklet, 19 bin 445 Traktör, bin 624 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Sakarya ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 324 bin 15

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Sakarya ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 324 bin 15 olmuştur. Sakarya ilinde araç türlerine bakıldığında ise 165 bin 448 Otomobil, 5 bin 871 Minibüs, 3 bin 29 Otobüs, 52 bin 959 Kamyonet, 11 bin 502 Kamyon, 39 bin 890 Motosiklet,44 bin 241 Traktör, bin 75 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 124 bin 983

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 124 bin 983 olmuştur. Düzce ilinde araç türlerine bakıldığında ise 61 bin 613 Otomobil, 2 bin 662 Minibüs, bin 491 Otobüs,19 bin 111 Kamyonet, 5 bin 76 Kamyon, 21 bin 249 Motosiklet,13 bin 342Traktör, 439 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bolu ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 124 bin 506

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Bolu ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 124 bin 506 olmuştur. Bolu ilinde araç türlerine bakıldığında ise 60 bin 578 Otomobil, bin 466 Minibüs, 905 Otobüs,17 bin 937 Kamyonet, 6 bin 376 Kamyon,13 bin 332 Motosiklet, 23 bin 343 Traktör, 569 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Yalova ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 74 540

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Yalova ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 74 bin 540 olmuştur. Yalova ilinde araç türlerine bakıldığında ise 39 bin 679 Otomobil, 2 bin 217 Minibüs, 986 Otobüs, 14 bin 261 Kamyonet, 2 bin 145 Kamyon, 11 bin 617 Motosiklet, 3 bin 313 Traktör, 322 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

illere-gore-motorlu-kara-tasitlari-sayisi.pdf

# türkiye, Araç, otomobil, Sakarya, motosiklet

23 Kas 2022 - 11:03 - Ekonomi

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