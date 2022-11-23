Türk Hava Yolları, ‘Hediye Kart’ ürününü hayata geçirdi

Temmuz 2022 tarihi itibarıyla başlatılan yeni uygulama sayesinde Türk Hava Yolları misafirleri, sevdiklerine yeni yıl, doğum günü, Anneler Günü gibi 10 farklı konseptte hazırlanmış uçuş kartları hediye edebilecek. Yeni uygulama ile seyahat deneyimini zenginleştirmek, yenilikçi ve dijital hava yolu algısına katkı sağlamak ve marka imajına değer katmak amaçlanıyor.
YENİ UYGULAMA MODELİ
Türk Hava Yolları Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, yeni hediye kartlar ile ilgili, “Misafirlerimize, seyahatlerinin her aşamasında ayrıcalıklı bir deneyim sunmak için çalışıyor ve yeni uygulama modellerini hayata geçiriyoruz. Yeni uygulamamız sayesinde misafirlerimiz, Türk Hava Yolları Hediye Kart’ı alarak bir anlamda sevdiklerine dünyanın anahtarını hediye edebilecek. Bu projenin 129 ülkeden taşıdığımız milyonlarca yolcumuz tarafından memnuniyetle karşılanacağından eminiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.