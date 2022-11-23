Türk Hava Yolları, ‘Hediye Kart’ ürününü hayata geçirdi

Temmuz 2022 tarihi itibarıyla başlatılan yeni uygulama sayesinde Türk Hava Yolları misafirleri, sevdiklerine yeni yıl, doğum günü, Anneler Günü gibi 10 farklı konseptte hazırlanmış uçuş kartları hediye edebilecek. Yeni uygulama ile seyahat deneyimini zenginleştirmek, yenilikçi ve dijital hava yolu algısına katkı sağlamak ve marka imajına değer katmak amaçlanıyor.

YENİ UYGULAMA MODELİ

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, yeni hediye kartlar ile ilgili, “Misafirlerimize, seyahatlerinin her aşamasında ayrıcalıklı bir deneyim sunmak için çalışıyor ve yeni uygulama modellerini hayata geçiriyoruz. Yeni uygulamamız sayesinde misafirlerimiz, Türk Hava Yolları Hediye Kart’ı alarak bir anlamda sevdiklerine dünyanın anahtarını hediye edebilecek. Bu projenin 129 ülkeden taşıdığımız milyonlarca yolcumuz tarafından memnuniyetle karşılanacağından eminiz” dedi.