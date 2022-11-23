VakıfBank kredi oranlarını yeniledi

367 gün vadeli kredinin; dolar maliyeti SOFR + %4,25, Euro maliyeti ise euribor + %4 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle geçen yılın aynı döneminde temin ettiği sendikasyon kredisini ticari bankalar arasındaki en yüksek oranla yenilemiş oldu. Yurt dışından temin ettiği uluslararası kaynaklarla bankacılık sektörüne yön verirken milli ekonomiye katkı sağlayan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Özellikle global anlamda makro ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde 560,3 milyon dolar tutarındaki yılın ikinci sendikasyon kredisini Türk bankacılık sektöründeki ticari bankalar arasındaki en yüksek oranla yenileyen banka olmanın gururunu yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.