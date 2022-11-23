23 Kas 2022 - 11:41- Siyaset G: 23 Kas 2022 - 11:51

Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Erinç: "AKP’nin kararsız seçmeni akın akın partimize geliyor"

Gazetemizi ziyaret eden Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Erinç, “Biz sadece Haziran 2023 seçimlerini düşünmüyoruz, 2024’te yapılacak yerel seçimlerin de altyapısını oluşturuyoruz. Partimize müthiş bir ilgi var, AKP’den ayrılan yaklaşık 200 kişi, partimize üye oldu” dedi
Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Erinç: "AKP’nin kararsız seçmeni akın akın partimize geliyor" mask
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Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Erinç, önceki gün il yöneticisi Timur Duman ve Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Bali ile birlikte gazetemizi ziyaret etti. Erinç ile bir süre sohbet ettik. Kendisine “Memleket Partisi’ isminin çok güzel olduğunu, memleket özlemi çağrıştığını söyledim. Erinç de parti isminden çok memnun olduklarını, partinin ismini sevdiklerini söyledi. Çayları söyledik, bir yandan çay içerken, bir yandan da Memleket Partisi’nin genç il başkanı Murat Erinç, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Türkiye siyaseti ve gündemiyle ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memleket Partisi İl Başkanı Murat Erinç, özetle şunları söyledi;

6 İLÇEDE KONGRE YAPTIK

Memleket Partisi olarak yeni bir partiyiz.Yeni olmamızı rağmen 4 ay içinde 81 ilde çok hızlı bir şekilde örgütlendik ve seçimlere kazanma hakkı elde ettik. Biz Kocaeli’de 6 ilçede kongrelerimizi yaptık. Kandıra, Başiskele, Karamürsel, Kartepe, Dilovası ve Çayırova’da ilçe kongresi için hazırlıklarımız devam ediyor. İlçe başkanlarını belirlemede ince eleyip, sık doyuyoruz. Bizi başarıya götürecek il başkanlarını belirlemeye çalışıyoruz. Bu altı ilçemizde de kongre sürecini tamamlayıp, tamamen Haziran 2023’de yapılacak seçimlere odaklanacağız, bütün mesaimizi bu seçimler için harcayacağız. Biz sadece Haziran 2023 seçimlerini düşünmüyoruz, 2024’te yapılacak yerel seçimlerin de altyapısını oluşturuyoruz. Bizim Haziran 2023’te yapılacak seçimde milletvekili çıkaramama gibi bir derdimiz yok.

İNSANLAR BİZE İNANIYOR

Kocaeli’de Memleket Partisi’nin müthiş bir yükselişi var. İnsanlar artık bize daha çok inanmaya, güvenmeye başladı. Toplumun birçok kesimi bana ve arkadaşlarıma mesajlar atarak, sorunlarını bize iletiyorlar, bizden destek istiyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor, çalışma şevkimizi arttırıyor. İnsanların manevi olarak gönüllerinde taht kurduk.

TENCERENİN DİBİ TUTMAYA BAŞLADI

AKP’nin bir çöküş içinde olduğunu görüyoruz. Muhalefet olarak herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Bu hükümetin gidici olduğu belli oldu. Tencerenin dibi tutmaya başladıysa, bu AKP’nin gidici olduğunu gösteriyor.AKP, şu sıralar bakkalcılık yapıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazen Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı gibi fiyatlarla ilgili açıklama yapıyor, fiyatları baskılamaya çalışıyor. Bir hükümet bakkalcılık yapmaya başladıysa, bu seviyelere kadar düşmüşse, yolun sonu göründü demektir. Türkiye’yi 20 yıldır yöneten AKP’nin, Türkiye’yi getirdiği durum ortada. Satın olma gücü zayıfladı, işsizlik arttı. Bütün e veren inekler, kesime gönderildi. Peynirin kilo fiyatı, eti geçti. Bütün bu şartlar altında AKP, iktidar hesapları yapıyorsa, muhalefet şapkasını önüne koyup düşünmeli. Muhalefet, daha fazla çalışmalı. Biz gece gündüz çalışıyoruz, seçimde neler yapabileceğimizi herkes görecek. 

Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Erinç, gazetemizi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Erinç, önceki gün il yöneticisi Timur Duman ve Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Bali ile birlikte gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret etti.

Muhalefet arasında ‘sandık ittifakı’ kurulmalı

Şunu ifade etmeliyim ki, Haziran 2023 seçimlerinde mutlaka bir Sandık İttifakı kurulmalı. Bütün muhalefet partileri, birbirine didişme yerine, Sandık İttifakı kurmayı denemeli. Bütün sandıklara, bütün oylara tek tek sahip çıkılmalı. 2018 yılında yapılan seçimlerde, sandıklara yeterince sahip çıkılmadı, sonuç ortada. Bunun için Haziran 2023’te yapılacak seçimlerde bütün muhalefet partileri, sandık güvenliği konusunda sandık ittifakını oluşturmalı.

Anketlerde partimizin oyları gizleniyor

Yapılan anketlerde AKP, yüzde 30 bandında gösteriliyor. Bence gerçek oyu bu değil, daha düşük seviyede. Anketlerle bir algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor. Yapılan anketlerde bizim oyumuz, ‘diğerleri’ kısmında gösteriliyor. Bu doğru değil, anketlerde bizi yok saymaya çalışıyorlar, bunun doğru olmadığını anket firmaları da biliyor. Yakın zamanda anket firmaları da yaptıkları yanlışı görecekler ve bize olan ilgi karşısında anketlerde gerçek oyumuzu göstermeye çalışacaklar.

Kararsızlar seçmen partimize geliyor

En önemli unsur şu anda kararsızların durumu. Geçmiş dönemlerde AKP’ye oy verenler büyük bir kararsızlık içinde. Zira yıllarca oy verdikleri partinin Türkiye’yi getirdiıi durum ortada. İşte bu noktada bütün muhalefet partilerine büyük görev düşüyor. Birbirlerinden oy alma yerine, AKP’nin kararsız seçmenini kendimize nasıl çekerizin planlamasını yapmalı. AKP’den nasıl o alırız deyip buna göre çalışma yapsınlar. Biz Memleket Partisi olarak, AKP’nin kararsız olan seçmen oylarını partimize kazandırmaya çalışıyoruz. Diğer muhalefet partileri de AKP’nin kararsız olan seçmeni üzerinde yoğunlaşmalı.

AKP’den istifa eden 200 kişi bize katıldı

Yeni kurulmamıza rağmen partimize büyük bir ilgi var. Her kesimden partimize üye olmak isteyen vatandaşlar var. İl başkanlığı kongremizden sonra, üye sayımızda da hızla bir artış var. AKP’den istifa edip partimize katılanların sayısı 200’ü buluyor. Bu gerçekten iyi bir rakam, bunun sayısı artmaya devam ediyor.

Z Kuşağı partimizi seviyor

Z Kuşağı olarak bilinen gençlerin partimize olan ilgisi çok büyük. Genel merkezimize üye olan Z kuşağının sayısı artıyor. Öyle bir üye katılımı var ki, bu işler görevlendirilen personel sayısı artırıldı. Gençlerin partimize olağanüstü ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Z kuşağı siyaseti takip ediyor, partilerin programlarını, söylemlerini takip ediyor. Bizim söylemlerimiz, projelerimiz, vaatlerimiz gençler arasında büyük beğeni topluyor. Açıkçası Z kuşağının bize olan ilgisi, bizi çok ama çok mutlu ediyor.

# türkiye, genç, Kartepe, esnaf, AKP, Vatandaşlar

23 Kas 2022 - 11:41 - Siyaset

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