23 Kas 2022 - 11:54- Gündem G: 23 Kas 2022 - 12:04

Yavuz: "Bizim medeniyetimizde, öğretmenlerin yeri çok daha yücedir"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Yavuz, açıklamasında öğretmenlik mesleğinin dünyadaki en onurlu mesleklerin başında geldiğini belirtti.
Yavuz: "Bizim medeniyetimizde, öğretmenlerin yeri çok daha yücedir" mask
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Vali Yavuz'un açıklaması şöyle:

Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günü her yıl saygı, minnet ve büyük bir coşku içinde kutlamakta, öğretmenlerimize verdiğimiz samimi değeri bir kez daha vurgulamaktayız.

Aydınlık, büyük ve güçlü bir Türkiye’nin temelinde yer alan eğitim ve öğretim; yurdumuzun dört bir yanında özveri ile görev yapan kıymetli öğretmenlerimizin emekleriyle yeni nesillere aktarılmaktadır. Milli ve manevi değerlerimizden taviz vermeden gelişen ve değişen dünyanın hızla ürettiği ve aynı hızla da eskittiği bilim ve teknolojiye ayak uydurmak ve her alanda bir adım önde olmak için geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin önünde bir ışık, bir rehber olarak öğretmenler bulunmaktadır.

Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir. Ülkemizin dört bir köşesine ulaşarak bu ulvi görevi başarıyla icra eden, fedakârlıkların en büyüğünü göstererek ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayretinde olan öğretmenlerimizin, toplumsal anlamda gereken tüm önem ve özeni hak ettikleri inancındayım.

Şüphesiz! dünyanın her yerinde öğretmen saygındır, değerlidir; ama bizim medeniyetimizde, öğretmenin yeri çok daha yücedir. Hz. Peygamberimizin, ‘ilim öğrenmek kadın, erkek her Müslüman’a farzdır’ Hadis-i Şerifi, öğretmenlerin Allah’ın emrini yerine getirdikleri gibi, ilme aracılık ederek, ne kadar kutlu bir vazife üslendiklerine de işaret etmektedir.

İnancımızın ilk emri, insanlığın içinde bulunduğu cehaletin sona erdirilmesi için “Oku” olmuştur. Bu anlamda Hz. Ali, “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” diyerek, ilim ve irfana verdiği önemi belirtmiştir. Tarih boyunca ecdadımız, ilim-irfan ehli âlimlerimizin yeryüzüne miras bıraktığı buluşlarla anılmış, zamanın en ünlü kütüphanelerini âlimlerimizin kıymetli eserleri doldurmuştur.

Sevgili öğretmenlerimiz,

Bizler her daim sizlerin yanında olacağız. Sizlerin sıkıntı ve sorunlarınızın çözüme kavuşturulması ve en iyi koşullarda hizmet verebilmeniz için çaba sarf ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Kutlu bir vazifenin neferleri olan siz kıymetli öğretmenlerimize görevlerinizde başarılar diler, aileniz ile mutlu, huzurlu bir hayat geçirmenizi temenni ederim.

Bu duygu ve düşüncelerle; davası Anadolu kadar yüce ve kutlu, al bayrağımıza sevdalı, yeryüzünün ve insanlığın ıslah ve imarının öncüsü, göz aydınlığımız evlatlarımızın sevgi membaı, istiklâl ve istikbalimizin teminatı, sevgi, merhamet ve fedakarlığın timsali öğretmenlerimizin "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü yürekten kutluyor, başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; şehit olan ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.

# eğitim, Atatürk, türkiye, Kadın

23 Kas 2022 - 11:54 - Gündem

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