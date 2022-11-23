Karacabey provaları başladı

MEHMET SAK HAZIRLANIYOR

Diyarbekirpor maçında sezonun en kötü oyununu oynayan Kocaelispor’da kritik Karacabey maçının hazırlıkları başladı. Cezalı Atila dışında eksiği bulunmayan takımda cumartesi gününe kadar hasta olan futbolcuların iyileşmesi için de ayrı bir çaba sarf ediliyor. Kaleci Gökhan’ın 90+4’te ipten aldığı Fırat Gül’ün ise cezalı Atila’nın yerine Mehmet Sak’ı sol bekte oynatması bekleniyor.

GÜL’ÜN DİKKATİ ÇEKİLDİ

Sezon başından beri olumlu futboldan uzak, çekingen ve sinir bozucu bir kimlikle takıma top oynatan, Diyarbekir maçında da adeta eksi oyunla takım zirveye ulaştıran Fırat Gül eleştirilerin odağındaki isim olmaya devam ederken, Başkan Engin Koyun’un Gül’e Diyarbekir maçındaki oyunu masaya yatırdığı belirtildi.

YASAK GELDİ

Cumartesi günü oynanacak olan Karacabey maçında Kocaelispor taraftarına deplasman yasağı geldi. Karacabey kulübü İl Spor Güvenlik Kurulu’na kendileri açısından Kocaelispor taraftarının Bursa’ya gelmesinin bir sorun yaratmayacağını belirtmesine rağmen kuruldan olumsuz kararın çıktığı ifade edildi.