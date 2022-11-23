Karacabey provaları başladı

MEHMET SAK HAZIRLANIYOR
Diyarbekirpor maçında sezonun en kötü oyununu oynayan Kocaelispor’da kritik Karacabey maçının hazırlıkları başladı. Cezalı Atila dışında eksiği bulunmayan takımda cumartesi gününe kadar hasta olan futbolcuların iyileşmesi için de ayrı bir çaba sarf ediliyor. Kaleci Gökhan’ın 90+4’te ipten aldığı Fırat Gül’ün ise cezalı Atila’nın yerine Mehmet Sak’ı sol bekte oynatması bekleniyor.
GÜL’ÜN DİKKATİ ÇEKİLDİ
Sezon başından beri olumlu futboldan uzak, çekingen ve sinir bozucu bir kimlikle takıma top oynatan, Diyarbekir maçında da adeta eksi oyunla takım zirveye ulaştıran Fırat Gül eleştirilerin odağındaki isim olmaya devam ederken, Başkan Engin Koyun’un Gül’e Diyarbekir maçındaki oyunu masaya yatırdığı belirtildi.
YASAK GELDİ
Cumartesi günü oynanacak olan Karacabey maçında Kocaelispor taraftarına deplasman yasağı geldi. Karacabey kulübü İl Spor Güvenlik Kurulu’na kendileri açısından Kocaelispor taraftarının Bursa’ya gelmesinin bir sorun yaratmayacağını belirtmesine rağmen kuruldan olumsuz kararın çıktığı ifade edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.