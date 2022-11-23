23 Kas 2022 - 13:33- Eğitim G: 23 Kas 2022 - 13:38

12 simit tezgahı kiralanacak

İzmit Belediyesi ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan 12 adet simit tezgahını ihale usulü 8 Aralık'ta 3 yıllığına kiralayacak
12 simit tezgahı kiralanacak mask
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İzmit Belediyesi, İzmit’in çeşitli noktalarında bulunan 12 adet simit tezgahını kiralayacak. İhale yoluyla 3 yıllığına kiralanacak olan tezgahların kira bedelleri en düşük bin TL olurken en yüksek 6 bin TL olarak belirlendi. Tüm simit tezgahları için ihale 8 Aralık 2022 tarihinde, saat 11:30'da İzmit Belediyesi'nin 9.katındaki Encümen Salonu'nda yapılacak.

3 yıllığına kiralanacak

Kiraya verilecek tezgahların adresleri ve kira bedelleri: 

Tepecik Mahallesi, İstiklal Caddesi 6 No’lu tezgah 6 bin TL’ye,

Tepecik Mahallesi, Fethiye Caddesi 8 No’lu tezgah 4 bin 500 TL’ye,

Ömerağa Mahallesi, İstiklal Caddesi 13 No’lu tezgah 5 bin 500 TL’ye,

Tepecik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi 14 No’lu tezgah 1.200 TL’ye,

Tepecik Mahallesi, Cevdet Hoca Sokak 17 No’lu tezgah 2 bin 400 TL’ye,

Körfez Mahallesi, Şehit Rafet Karacan Bulvarı’nda bulunan tezgah 1.400 TL’ye,

Cedit Mahallesi, Turan Güneş Caddesi 20 No’lu tezgah 1.550 TL’ye,

Yeni Mahalle, Lozan Caddesi Şehit Arif Meydan Parkı önündeki tezgah 1.500 TL’ye,

Mehmetali Paşa Mahallesi, Zincirlikuyu Caddesi trafo önündeki tezgah 1.500 TL’ye,

Mehmetali Paşa Mahallesi, Zincirlikuyu Caddesi No:1 önündeki tezgah 2 bin 500 TL’ye,

Yahyakaptan Mahallesi, Arasta Park AVM otopark önündeki tezgah 2 bin 500 TL’ye,

Yeşilova Mahallesi, Turan Güneş Caddesi No:484 önündeki tezgah 1.000 TL’ye

# İzmit belediyesi, ihale

23 Kas 2022 - 13:33 - Eğitim

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