Virajı alamayan tır devrildi, trafik felç oldu

Kaza, İzmit ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti Şirintepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döküm kurşun yüklü E.A. idaresindeki 16 AJY 060 plakalı marka tır, virajı alamayınca yol kenarında devrildi. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü E.A.’nın kendi imkanlarıyla tırdan çıktığı öğrenildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı Ankara istikametinde trafik uzun süre durdu. Kazalı tırın çekilmesi ve yola savrulan parçaları ile döküm kurşunların kaldırılması neticesinde trafik normal seyrine döndü. Öte yandan, İstanbul istikameti tarafında seyir halinde olan meraklı vatandaşlar da araçlarını durdurup kaza bölgesini izledi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, İzmit ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti Şirintepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döküm kurşun yüklü E.A. idaresindeki 16 AJY 060 plakalı marka tır, virajı alamayınca yol kenarında devrildi. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü E.A.’nın kendi imkanlarıyla tırdan çıktığı öğrenildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı Ankara istikametinde trafik uzun süre durdu. Kazalı tırın çekilmesi ve yola savrulan parçaları ile döküm kurşunların kaldırılması neticesinde trafik normal seyrine döndü. Öte yandan, İstanbul istikameti tarafında seyir halinde olan meraklı vatandaşlar da araçlarını durdurup kaza bölgesini izledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.