23 Kas 2022 - 14:40- Yaşam G: 23 Kas 2022 - 14:44

‘Anne Şehir bana çok iyi geliyor’

Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programıyla yıllar sonra tekrar yüzü gülen Ayşe Karacan, tüm annelere programa katılmalarını tavsiye ediyor
‘Anne Şehir bana çok iyi geliyor’ mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin uzun vadede toplumsal refahın anahtarının kadınlar olduğu bilinciyle 2017 yılında başlattığı Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı her geçen gün giderek büyümeye devam ediyor. Kalplere dokunmak için bu projede görev aldıklarını aktaran Büyükşehir personeli, vatandaşın yüzündeki tebessümün günün yorgunluğunu aldığını ifade ediyor.

MERDİVENLERİ DAHİ İNİP ÇIKAMIYORDUM

5 yıldır Anne Şehir projesinin hizmetlerinden faydalanan Karamürsel’den Ayşe Karacan (61),‘’Pandemi öncesi spora gidiyordum. Salgın döneminde ise eve kapandığımız için tamamen kitlendim. Ayaklarımda şiddetli ağrılarım oluyordu. Merdivenleri dahi inip çıkamıyordum. Pandemi bitiminden sonra tekrardan spora başladım. Şimdi çok rahatım işlerimi kendim yapabiliyorum’’ dedi.

 ANNELER KENDİNİZİ SEVİN, SEVİN Kİ MUTLU OLUN

Karacan,‘’Şeker hastalığında sabah akşam ilaç kullanıyordum. Şeker değerlerim normalin üstündeydi, spora geldikten sonra tek tablete düştü. Çünkü sporla birlikte on kilo verdim ve çok mutluyum. Tiyatroya hiç gitmemiştim. Tiyatroya gittik, denize gittik, orman yürüyüşlerine gittik ve gerçekten bana burası çok iyi geliyor’’ ifadesini kullandı. Tüm annelere tavsiyede bulunan Karacan,‘’Anneler kendinizi sevin, sevin ki mutlu olun’’ sözleriyle düşüncelerini paylaştı. 

KADIN, AİLE VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLER

Uzun yıllardır ilimizde Kadın, Aile ve Çocuklara yönelik hizmetlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programında; fiziksel aktiviteler, sağlık, eğitim, sosyal kültürel faaliyetler, hem çocuklara hem de kadınlara yönelik eğitici geliştirici atölyeler yer almaktadır.

Bu faaliyetlerden faydalanmak isteyenler 262 318 27 25 no'lu telefondan detaylı bilgi alabilirler.

# sağlık, eğitim, Kadın, Büyükşehir Belediyesi

23 Kas 2022 - 14:40 - Yaşam

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