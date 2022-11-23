23 Kas 2022 - 15:20- Gündem G: 23 Kas 2022 - 16:18

KOTO’nun inşaat komitelerinden ‘deprem’ sonrası önemli toplantı  

KOTO bünyesinde faaliyet gösteren inşaat komiteleri, sektörde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere toplandı. 6 büyüklüğündeki Düzce Depremi’nin ertesi günü gerçekleşen toplantı, Kocaeli’nin ve sektörün geleceği adına daha da önem kazandı
KOTO’nun inşaat komitelerinden ‘deprem’ sonrası önemli toplantı   mask
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Kocaeli Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren; bayındırlık ve madencilik, konut inşaatı, inşaatı tamamlayıcı faaliyetler- yapı denetim, mimarlık ve mühendislik komiteleri sektör sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdi. Düzce Depremi dolayısıyla çok daha önemli hale gelen toplantıda, sektöre dair tüm komiteler görüşlerini ifade ederek, yol haritası çıkardı.

İLGİ YOĞUN OLDU

KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Meclis Katip Üyesi Kübra Öter, Meclis üyeleri Veli Başkurt, Halil Ardıç, Mert Kavşut, Mesut Ekşi, Hicran Bozkurt, Ümit Kum, 1. Meslek Komitesi Başkanı Eyüp Gökmen Filinte, 25. Meslek komitesi Başkanı Musa Gürsoy, 2. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Lütfi Akbalık, 2. Meslek Komitesi Üyeleri Mustafa Özşentürk, Reşat Mamik, 3. Meslek Komitesi Üyesi Mustafa Özkaraaslan, Mimaks Mimarlık temsilcisi Hakan Yalçın ve Yonca Yapı Denetim firması temsilcisi Ümit Temur katıldı.

‘KOCAELİLİ İNŞAATÇILAR OLARAK SORUMLULUK HİSSEDİYORUZ’

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Kayacı, “Düzce Depremi bir kez daha gösterdi ki, inşaat sektörüne dair sorunlar ivedilikle çözüme kavuşturulmalıdır. İş insanları olarak bizler dursak bile, deprem başta olmak üzere doğal afetler durmuyor. Kocaelili müteahhitler ve inşaat sektörüne iş yapan iş insanları olarak, ilimizin yapı stoğunu, yarınlara hazırlama noktasında sorumluluk hissediyoruz. Tespit ettiğimiz sorunların çözümü noktasında da, ilgili kurumlardan üst düzey hassasiyet bekliyoruz” dedi.

TOPLANTIDA ELE ALINAN KONU BAŞLIKLARI

Toplantıda kentsel dönüşüm ve çatı dublekslerinin kata çevrilmesi başta olmak üzere; ruhsat alımlarında yaşanan gecikmeler, ilçe belediyeleri arasında ruhsat ve akabindeki evrak süreçlerinde farklılıklar olması, ufak çaplı inşaatlar için uzaktan gelen yapı denetim firmalarının zarar etmesi ve müteahhit firmaların işlerinin aksaması, beton numune alımlarında yaşanan sıkıntılar, yaş numune alındıktan sonra numune sonucunun düşük ancak karotta normal çıkması, Kat irtifakı kurulumunda; net alan, brüt alan ve genel brüt alanla ilgili anlaşmazlık yaşanması.
# Deprem, KONUT

23 Kas 2022 - 15:20 - Gündem

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