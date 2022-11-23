Kocaelispor’a yeni yönetici… İsmail Al

Kocaelispor’da Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun ikinci oturumu 4 Aralık Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. 725 üyenin oy kullanma hakkı olduğu genel kurulda çoğunluk aranmayacak. Engin Koyun’un tek liste ile aday olacağı kongrede yönetim kurulunda da değişiklikler olacak. Yeşil siyahlıların yeni yönetimine girecek isimler arasında ilimizin saygın kuruluşlarından TADU Mimarlık İnşaat Şirketi sahibi, genç iş insanı İsmail Al’ın da olduğu öğrenildi.