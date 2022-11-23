Kocaeli Genç MÜSİAD Protokol ziyaretlerine başladı

İlk Ziyaret Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ziyaretinde Kocaeli ekonomisi ve Genç MÜSİAD Kocaeli şubesinin yeni dönemde yapılması planlanan projeler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Genç MÜSİAD Kocaeli şubesinin yeni döneminin hayırlı olması dileklerini ileten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ülke ekonomisini canlandırmada aktif rol aldıkları için Genç MÜSİAD heyetini tebrik etti. İhracaata ağırlık verilmesi tavsiyesinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz, Genç MÜSİAD heyetine başarılar diledi.

Genç MÜSİAD Kocaeli şube Başkanı Emrullah Yolasığmaz da ‘’Yeni dönemde yapacağımız projelerimizi valimize sunduk. 35 yıllık meslek deneyimindeki tecrübelerinden istifade ettik. Nazik kabulleri için kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

Genç MÜSİAD Kocaeli Şubesi 11.Genel Kurulu öncesi Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’yü, şube başkanı Emrullah YOLASIĞMAZ ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Ziyarette Kocaeli Üniversitesi ve Genç MÜSİAD Kocaeli şubesi işbirliğinde yapılması planlanan projeler üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Genç MÜSİAD Kocaeli şubesinin yeni döneminin hayırlı olması dileklerini ileten Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ, gençlerin iş dünyasında aktif rol almasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, gençliğe faydalı, vizyoner projelerin de her daim destekçisi olduklarını söyledi. Ziyaretleri içinde yönetim kuruluna teşekkür etti.

Genç MÜSİAD Kocaeli şube Başkanı Emrullah Yolasığmaz da ‘’Rektörümüzün yeni dönemimiz için dilek ve temennilerine teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz ile yapmayı planladığımız projelerimizi Sadettin hocamıza anlattığımızda duyduğu heyecanı yürekten hissettik. İş dünyası temsilcileri olarak genç kardeşlerimizle yapacağımız projelerimizde her zaman yanımızda olduğunu dile getirdiği için de rektörümüze nâmütenahi şükranlarımızı sunuyoruz. ’’ dedi.