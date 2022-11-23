Prometeon Türkiye, önemli isimleri çalışanlarıyla buluşturdu

Prometeon Türkiye Kalite Haftası’nı bir dizi etkinlik ile kutladı.FİFA kokartlı eski hakemler Cüneyt Çakır, Lale Orta, eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu ile Kocaelispor yönetimi ve futbolcular Prometeon Türkiye çalışanları ile İzmit fabrikasında bir araya geldi. Ayrıca hafta boyunca kalite konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Prometeon Türkiye çalışanları bilgilendirilirken müşteri ve tedarikçi iş birliğini güçlendirecek ziyaretler de düzenlendi.

Prometeon Türkiye, Avrupa Kalite Haftası kapsamında FİFA kokartlı eski hakemler Cüneyt Çakır, Lale Orta, eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu ile Kocaelispor yönetimi ve futbolcularını ağırladı. İzmit fabrikasında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Prometeon Türkiye çalışanlarının ziyaretçilerle yedikleri yemeğin ardından bir tören düzenlendi. Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer Kalite Haftası kapsamında yaptığıkonuşmadaTFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta averajla 2.sırada şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor’a ve tüm ziyaretçilere teşekkürlerini iletirken Kalite Haftası’nın önemine değindiler.

Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer konuşmasında,dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde değişen dünyada müşterilerin beklentilerinin de hızla dönüştüğüne dikkat çekti ve dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek şirketi Prometeon’un yüksek kaliteli ürün ve hizmetleriyle bu sürece hızla uyum sağladığını belirtti. Özer “Türkiye’nin ilk lastik fabrikası olarak kurulan bu fabrikada 60 yılı aşkın süredir kaliteyi odağımıza alarak üretim yapıyoruz. Prometeon’un dünyadaki 4 üretim tesisinden biri olan fabrikamız, üretim gücümüz ve yenilikçi teknolojilerimiz sayesinde 75 ülkenin yönetim üssü konumunda yer alıyor. Günümüzde tüm sektörleri ve iş yapış biçimlerini değiştiren dijitalleşme ve sürdürülebilirlik bakış açısı müşteri beklentilerini de topyekûn değiştiriyor ve yeniden şekillendiriyor. Biz de Prometeon Türkiye olarak verimliliği ve sürdürülebilirliği önceliklendiren yeni teknolojili, kaliteli ürünlerimiz ve hizmetlerimiz sayesinde bu sürece uzun zamandır hazırız.

Bildiğiniz gibi her sene kaliteye verdiğimiz önemin bir neticesi olarak bu alanda çalışma arkadaşlarımızın farkındalığını daha da artırmak için bir dizi etkinlik düzenliyoruz. Bugün de burada Kocaeli’de ürettiğimiz lastiklerin dünyaya yayıldığı yerde bizimle bir araya gelen Türkiye futbolunun değerli isimleri ve Kocaelisporlu futbolculara teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

MHK Eski başkanı Mustafa Çulcu, Fifa Kokartlı eski hakemler Cüneyt Çakır ve Lale Orta yaptıkları kısa konuşmalarda Prometeon Kalite Haftası’nda bulunmaktan memnuniyetlerini dile getirerek nazik davetleri nedeni ile Prometeon çalışanlarına teşekkür ederek Kalite Haftası’nı kutladılar.

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun ise konuşmasında Kocaelispor’un her maçında kaliteli futbol için verdiği mücadeleyi vurguladı ve Prometeon Türkiye çalışanlarına teşekkürlerini ileterek Kalite Haftası’nı kutladı.