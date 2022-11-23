23 Kas 2022 - 16:27- Spor G: 23 Kas 2022 - 16:42

Bir tanesin Derince!

3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor sezonun 13. maçında Edirnespor ile deplasmanda karşılaştı. Maçta 1-0 geriye düşen ekibimiz 90+1. dakikada Osman Can Güleryüz ve 90+7. dakikada da penaltıdan Onurcan Bekçi’nin golleriyle maçı 2-1 kazandı ve Edirne’den çok değerli 3 puanla döndü

Erdem Övüç
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YOK BÖYLE UZATMA!

İki takımın da dengeli bir oyun ortaya koyduğu mücadelede ev sahibi ekip Edirnespor maçın 27. dakikasında Ali Aydın ile öne geçti. Sarı lacivertliler beraberlik golünü bulmak için elinden geleni yaptı. 86. dakikada oyuna giren Osman Can Güleryüz maçın uzatma anlarında şık bir gole imza attı. Maç bu skorla tamamlanacak derken uzatmaların son anlarında 90+6. dakikada kazanılan penaltıyı takımın yıldızı Uğurcan Bekçi ağlara gönderdi ve mücadele Derince ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

METELİĞE KURŞUN ATSALAR DA…

Edirnespor’da İzmitli kaleci Serkan Demirol başarılı bir performans ortaya koyarken, yediği gollere fazla bir şey yapamazdı. Aylardır meteliğe kurşun atan, Kocaelispor’a pilot takım olduktan sonra da mali anlamda sorunların devam ettiği Belediye Derincespor bu müthiş geri dönüşün ardından puanını 23’e çıkardı. Bu sezon sadece 2 galibiyeti bulunan ve üst üste 6 maç kaybeden Edirnespor ise 7 hafta sonra galibiyete yaklaşsa da uzatmada gelen gollere engel olamadı. Belediye Derincespor 14. maçını 1922 Konya ile pazar günü sahasında oynayacak.

EDİRNESPOR:1-BELEDİYE DERİNCESPOR:2

STAT: Edirne 25 Kasım    

HAKEMLER: Melis Özçiğdem*, Gökhan Özkan**, Uğur Çakmak**  

EDİRNESPOR: Serkan Demirol**, Erkan Şentürk**, Engin Nebioğlu **, Atakan Serin ** (Kaan Dorak dk.82 ?), Ali Aydın**, Uğur Erk**, Ahmet Baykal**, Gencay Erten**, Fırat Aras** (Ümitcan dk.71 **), Abdussamet Yılmaz** (Batuhan Kayıkçı dk.90 ?), Emre Hürcan**   

TEKNİK DİREKTÖR: Cüneyt Tiryaki

BELEDİYE DERİNCESPOR: İlker Günay**, Berkay Çakır***, Muhammet Fatih Yıldırım**, Kadir Torbacı** (Hakan Can Çimen dk.85 ?), İlker Cihan**, Tayfun Kırca** (Fatih dk.75 **), Bertuğ Başdemir** (Osman Can dk.86 ***),  Sercan Uslu** (Denizalp dk.75 **), Uğurcan Bekçi**    Ramazan Özkabak**(Furkan Gedik dk.46 **)    

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Cem Cambaz

SARI KARTLAR: Emre Hürcan dk.3, Gencay Erten dk.36, Ergin Nebioğlu dk.44, Uğurcan İkikardeş dk.73, Berkay dk.73

GOL:  Ali Aydın dk.27, Osman Can Güleryüz dk.89, Uğurcan Bekçi dk.90 pen.

# Kocaelispor, takım, Aydın

23 Kas 2022 - 16:27 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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