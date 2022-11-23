Olacak iş değil Darıca!

3. Lig 2. Grup’ta sıkıntılı günler geçiren ve kısa süre önce Bursalı Serdar Acarhoroz’a satılan Darıca Gençlerbirliği’nde işler iyi gitmiyor. Sarı yeşilliler mutlak galibiyet parolası ile çıktığı karşılaşmada maç öncesi ateş hattında yer alan Ergene Velimeşe’yi konuk etti. Maç boyunca istediklerini bir türlü sahaya yansıtamayan Darıca Gençlerbirliği mücadeleyi 2-0 kaybetti. Konuk ekibin gollerini İzmitli Kerim Bölük ile 2003 doğumlu Efecan Varlık attı. Bu yenilgi sonrası 12 maç sonunda 10 puanda kalan Ender Alkan’ın çalıştırdığı Darıca Gençlerbirliği pazar günü Burak Özbakır’ın forma giydiği ve kupada Kocaelispor’u eleyen Ayvalıkgücü Belediyespor’a konuk olacak.