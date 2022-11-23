Yunus Emre Kurt istifa dilekçesini verdi

Günden güne yaklaşan genel seçimler için siyasi parti il başkanlarını milletvekili adaylığı için harekete geçirdi. Milletvekili adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa edeceği gündeme gelen MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, görüşmek üzere Ankara’ya gitti.
DİLEKÇESİNİ VERDİ
Adaylıkla ilgili açıklamalarında Bahçeli’nin kararı doğrultusunda hareket edeceğini her defasında vurgulayan Başkan Kurt’un, MHP Genel Merkezi’nde yaptığı görüşmenin ardından İl başkanlığından istifa etti. Kurt, MHP Genel Merkezi'ne istifa dilekçesini verdi.
KARAR GENEL BAŞKANIN
Yunus Emre Kurt istifa ile ilgili olarak "Karar genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, biz de bekliyoruz." dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.