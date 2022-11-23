Yunus Emre Kurt istifa dilekçesini verdi

Günden güne yaklaşan genel seçimler için siyasi parti il başkanlarını milletvekili adaylığı için harekete geçirdi. Milletvekili adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa edeceği gündeme gelen MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, görüşmek üzere Ankara’ya gitti.

DİLEKÇESİNİ VERDİ

Adaylıkla ilgili açıklamalarında Bahçeli’nin kararı doğrultusunda hareket edeceğini her defasında vurgulayan Başkan Kurt’un, MHP Genel Merkezi’nde yaptığı görüşmenin ardından İl başkanlığından istifa etti. Kurt, MHP Genel Merkezi'ne istifa dilekçesini verdi.

KARAR GENEL BAŞKANIN

Yunus Emre Kurt istifa ile ilgili olarak "Karar genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, biz de bekliyoruz." dedi.