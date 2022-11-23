CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin, "Öğretmenler Meslek Kanunu çıkartılmalıdır."

Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlanmacı eğitim anlayışını benimseyen, ülkemizin çağdaş geleceği için çocuklarımızı ve gençlerimizi büyük bir emek ve gayretle yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.

“Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.” Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

ÖĞRETMENLER İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Öğretmenler Meslek Kanunu çıkartılmalıdır. Öğretmenlerin ek iş yapmadan geçinebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, insan onuruna yakışır bir ücret verilmelidir. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almamalıdır.

Öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde birer maaş ikramiye verilmelidir.Sözleşmeli ve ücretli öğretmen uygulamasına son verilmeli, tüm öğretmenler kadroya alınmalıdır.Okullardaki öğretmen açığı giderilmelidir.

Taşımalı eğitime son verilmeli, kırsalla öğretmen arasındaki ilişki yeniden kurulmalıdır.Beraat etmiş ya da haklarında takipsizlik kararı verilmiş öğretmenler görevine iade edilmelidir.Devlet okullarının tüm ihtiyaçları genel bütçeden karşılanmalı, kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması uygulamasına derhal son verilmelidir. Okul ve derslik sayısı artırılarak, ikili eğitime ve birleştirilmiş sınıf uygulamasına son verilmelidir.

Öğretmenin en büyük destekçisi, “okul aile birlikleri” yasal statüye kavuşturulmalıdır.