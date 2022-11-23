23 Kas 2022 - 17:01- Gündem G: 23 Kas 2022 - 17:06

CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin, "Öğretmenler Meslek Kanunu çıkartılmalıdır."
CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin, "Öğretmenler Meslek Kanunu çıkartılmalıdır." mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlanmacı eğitim anlayışını benimseyen, ülkemizin çağdaş geleceği için çocuklarımızı ve gençlerimizi büyük bir emek ve gayretle yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.

“Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.” Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk 

ÖĞRETMENLER İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Öğretmenler Meslek Kanunu çıkartılmalıdır. Öğretmenlerin ek iş yapmadan geçinebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, insan onuruna yakışır bir ücret verilmelidir. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almamalıdır.

Öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde birer maaş ikramiye verilmelidir.Sözleşmeli ve ücretli öğretmen uygulamasına son verilmeli, tüm öğretmenler kadroya alınmalıdır.Okullardaki öğretmen açığı giderilmelidir.

Taşımalı eğitime son verilmeli, kırsalla öğretmen arasındaki ilişki yeniden kurulmalıdır.Beraat etmiş ya da haklarında takipsizlik kararı verilmiş öğretmenler görevine iade edilmelidir.Devlet okullarının tüm ihtiyaçları genel bütçeden karşılanmalı, kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması uygulamasına derhal son verilmelidir. Okul ve derslik sayısı artırılarak, ikili eğitime ve birleştirilmiş sınıf uygulamasına son verilmelidir.

Öğretmenin en büyük destekçisi, “okul aile birlikleri” yasal statüye kavuşturulmalıdır.

# Atatürk, eğitim, Okul, kamu

23 Kas 2022 - 17:01 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.941.230 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KOTO’nun inşaat komitelerinden ‘deprem’ sonrası önemli toplantı   mask
KOTO’nun inşaat komitelerinden ‘deprem’ sonrası önemli toplantı  
İMO Başkanı Akgün: Yapı stoğu acilen çıkartılmalı mask
İMO Başkanı Akgün: Yapı stoğu acilen çıkartılmalı
Yavuz: "Bizim medeniyetimizde, öğretmenlerin yeri çok daha yücedir" mask
Yavuz: "Bizim medeniyetimizde, öğretmenlerin yeri çok daha yücedir"
Mobil afet tırları Düzce’de mask
Mobil afet tırları Düzce’de
TCDD Tren Teşkil İşçisi alım ilanı mask
TCDD Tren Teşkil İşçisi alım ilanı
Delme ve patlatma hizmeti alınacak mask
Delme ve patlatma hizmeti alınacak
Anket Kocaelispor kalan son 5 maçta kaç puan toplar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL