İYİ Parti’de o isim adaylıktan çekildi!

İYİ Parti İzmit mevcut İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz bugün İzmit ilçe binasında başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. İzmit İlçe Başkanlığı için İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Babacan ise başkan adaylığını duyurdu. İYİ Parti İlçe Başkanlığına aday bir başka isim ise İYİ Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu’nda görev yapan Banu Aykan ve Eski SEKA çalışanı Hakan Tamer oldu. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı 3’üncü Olağan Kongresi 26 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

“YENİ BAŞKAN SEÇME ZAMANI GELDİ”

İYİ Parti İzmit İlçe mevcut Başkanı Pelin Coştur Filiz, “5 yıldır mensubu olduğum iyi partide önce üye sonra il yönetici ardından il başkan vekilliği sonrasında ilçe başkanı olarak partimize hizmet vermekten gurur duyuyorum. İki kez atama bir kez de seçim yoluyla olmak üzere 4 yıldır yürüttüğüm ilçe başkanlığı görevine yeni bir başkan seçme zamanı geldi. Bu kongre bizi birleştiren nedenlerin bizi ayrıştıran nedenlerden daha önemli olduğunu gösterme kongresi bu vesileyle bu salonda bulunan bütün kardeşlerimin verilen her görevi en iyi şekilde yapacağına inancım sonsuz. Aday olan tüm kardeşlerime başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“ÜLKENİN KADERİ BELİRLENECEK”

İlk olarak konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Hakan Tamer konuşmasına, “Üyelerimiz, delegelerimiz, gençlik ve kadın kollarımız,ilçe başkan ve yöneticilerimiz, il başkan ve yöneticilerimiz ve çok değerli basın mensubu kardeşlerim. Hepinizi saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Önümüz de ülkenin kaderini belirleyecek çok önemli bir genel seçim var” sözleriyle başladı.

“BİZLER GELECEĞİZ”

Tamer konuşmasının devamında adaylıktan çekildiğini belirterek, “Bu düşünce ve liyakatla bizler bir aradayız. Bugün bizleri biraraya getiren tek duygu ülkemiz ve ülkenin evlatlarının geleceğidir. Bu yüzden sizler ve kullanacağınız oylar bizler için çok kıymetli. Bizler iyi parti ailesiyiz. Bizler iyi partiyiz. Bizler geleceğiz. Tek kaygımız ülkenin geleceğidir. Cesurlar hareketini başlatan kadın bir genel başkanımız var. Tüzüğümüzdede yeraldığı gibi delegelik, yöneticilik yada vekillik belirlenirken %25 kadın kotasına riayet etmemiz tavsiye edilmektedir.

ADAY OLMAKTAN ÇEKİLDİ

İlçe kongresini kazandığımızda alacağımız kararlar tabanın tamamına sorulacak, hiç kimse ötekileştirilmeyecek, bundan sonraki seçim süreçleri daha demokratik,şeffaf olacaktır. Herşeyden önce dirayetli ve dinamik bir yapı ortaya çıkaracağız. İşte bu yüzden ben,benimle aynı çizgide olduğunu gördüğüm İzmit ilçe başkan adayı sayın Banu Aykan hanımefendinin lehine olmak üzere adaylıktan çekiliyorum. Bu konudaki kararım tamamen hep birlikte güzel bir sinerjinin ve demokratik bir yapının oluşması içindir. Neticenin ilçemiz partimiz ve ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“GÖREVİMİN AĞIRLIĞININ FARKINDAYIM”

Sözlerine Hakan Tamer’e verdiği karardan dolayı teşekkür ederek başlayan Banu Aykan, “Partimiz alınan bir kararla kongre sürecine girmiştir. Öncelikle bu sürecin partimize hayırlar getirmesini diliyorum. 2018 yılının mart ayında Kartepe ilçe başkanlığıyla başladım 2019 yılında da Partimizin Kocaeli il yönetim kurulunda hizmet etmekteyim. Yükleneceğim sorumluluğun ve alacağım görevin ağırlığının farkındayım. Hep birlikte partimizi önümüzdeki seçimlere hazırlamalı ve birinci sıraya yükseltilmeliyiz.

“İLÇE BAŞKANI OLARAK YOLUMA DEVAM ETMEK İSTİYORUM”

İzmit İlçe Başkanı olacak olan arkadaşımızın Yenişehir ile Yeni Mahalle’nin nerelerde olduğunu bilmesi, sokağa hakim olması, İzmit’in kılcal damarlarını biliyor olması bizim için çok önemli. Kuruluşundan bu yana emek verdiğim partimizde bundan sonra ilçe başkanı olarak devam etmek istiyorum. Bizim siyasetimiz önce millet önce memleket dediğimiz siyasettir. Dedikodularla insanların gerçeklerini görmezden gelenlere inatla haykırıyoruz artık biz varız, geliyoruz.

“DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ”

İzmit’te çalacak kapınız olmaya geliyoruz. İzmit’ten doğacak güneşle tüm Türkiye’yi aydınlatmaya geliyoruz. Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak çünkü İYİ Parti var. Hep birlikte İyilerin siyasetini inşaa edelim. Gelin İzmit’i İzmitlilerle yönetelim. Çıktığım bu yolda kazansam da kaybetsem de kazanan partimiz olacaktır. Partimizin yerelden genele iktidara taşıyana kadar durmadan çalışacağız medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar dizer” şeklinde konuştu.

Dilara POLAT