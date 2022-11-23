23 Kas 2022 - 20:00- Siyaset G: 23 Kas 2022 - 20:02

İYİ Parti’de o isim adaylıktan çekildi!

İYİ Parti İl Yöneticisi Banu Aykan ve Eski SEKA çalışanı Hakan Tamer bugün İYİ Parti İzmit ilçe binasında basın açıklaması yaptı. Tamer adaylıktan çekildiğini ilan ederken Aykan ise “İzmit İlçe Başkanı olarak görevime devam etmek istiyorum” dedi

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
İYİ Parti’de o isim adaylıktan çekildi! mask
Haber albümü için resme tıklayın

İYİ Parti İzmit mevcut İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz bugün İzmit ilçe binasında başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. İzmit İlçe Başkanlığı için İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Babacan ise başkan adaylığını duyurdu. İYİ Parti İlçe Başkanlığına aday bir başka isim ise İYİ Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu’nda görev yapan Banu Aykan ve Eski SEKA çalışanı Hakan Tamer oldu. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı 3’üncü Olağan Kongresi 26 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

YENİ BAŞKAN SEÇME ZAMANI GELDİ”

İYİ Parti İzmit İlçe mevcut Başkanı Pelin Coştur Filiz, “5 yıldır mensubu olduğum iyi partide önce üye sonra il yönetici ardından il başkan vekilliği sonrasında ilçe başkanı olarak partimize hizmet vermekten gurur duyuyorum. İki kez atama bir kez de seçim yoluyla olmak üzere 4 yıldır yürüttüğüm ilçe başkanlığı görevine yeni bir başkan seçme zamanı geldi. Bu kongre bizi birleştiren nedenlerin bizi ayrıştıran nedenlerden daha önemli olduğunu gösterme kongresi bu vesileyle bu salonda bulunan bütün kardeşlerimin verilen her görevi en iyi şekilde yapacağına inancım sonsuz. Aday olan tüm kardeşlerime başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÜLKENİN KADERİ BELİRLENECEK”

İlk olarak konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Hakan Tamer konuşmasına, “Üyelerimiz, delegelerimiz, gençlik ve kadın kollarımız,ilçe başkan ve yöneticilerimiz, il başkan ve yöneticilerimiz ve çok değerli basın mensubu kardeşlerim. Hepinizi saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Önümüz de ülkenin kaderini belirleyecek çok önemli bir genel seçim var” sözleriyle başladı.

BİZLER GELECEĞİZ”

Tamer konuşmasının devamında adaylıktan çekildiğini belirterek, “Bu düşünce ve liyakatla bizler bir aradayız. Bugün bizleri biraraya getiren tek duygu ülkemiz ve ülkenin evlatlarının geleceğidir. Bu yüzden sizler ve kullanacağınız oylar bizler için çok kıymetli. Bizler iyi parti ailesiyiz. Bizler iyi partiyiz. Bizler geleceğiz. Tek kaygımız ülkenin geleceğidir. Cesurlar hareketini başlatan kadın bir genel başkanımız var. Tüzüğümüzdede yeraldığı gibi delegelik, yöneticilik yada vekillik belirlenirken %25 kadın kotasına riayet etmemiz tavsiye edilmektedir.

ADAY OLMAKTAN ÇEKİLDİ

İlçe kongresini kazandığımızda alacağımız kararlar tabanın tamamına sorulacak, hiç kimse ötekileştirilmeyecek, bundan sonraki seçim süreçleri daha demokratik,şeffaf olacaktır. Herşeyden önce dirayetli ve dinamik bir yapı ortaya çıkaracağız. İşte bu yüzden ben,benimle aynı çizgide olduğunu gördüğüm İzmit ilçe başkan adayı sayın Banu Aykan hanımefendinin lehine olmak üzere adaylıktan çekiliyorum. Bu konudaki kararım tamamen hep birlikte güzel bir sinerjinin ve demokratik bir yapının oluşması içindir. Neticenin ilçemiz partimiz ve ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÖREVİMİN AĞIRLIĞININ FARKINDAYIM”

Sözlerine Hakan Tamer’e verdiği karardan dolayı teşekkür ederek başlayan Banu Aykan, “Partimiz alınan bir kararla kongre sürecine girmiştir. Öncelikle bu sürecin partimize hayırlar getirmesini diliyorum. 2018 yılının mart ayında Kartepe ilçe başkanlığıyla başladım 2019 yılında da Partimizin Kocaeli il yönetim kurulunda hizmet etmekteyim. Yükleneceğim sorumluluğun ve alacağım görevin ağırlığının farkındayım. Hep birlikte partimizi önümüzdeki seçimlere hazırlamalı ve birinci sıraya yükseltilmeliyiz.

İLÇE BAŞKANI OLARAK YOLUMA DEVAM ETMEK İSTİYORUM”

İzmit İlçe Başkanı olacak olan arkadaşımızın Yenişehir ile Yeni Mahalle’nin nerelerde olduğunu bilmesi, sokağa hakim olması, İzmit’in kılcal damarlarını biliyor olması bizim için çok önemli. Kuruluşundan bu yana emek verdiğim partimizde bundan sonra ilçe başkanı olarak devam etmek istiyorum. Bizim siyasetimiz önce millet önce memleket dediğimiz siyasettir. Dedikodularla insanların gerçeklerini görmezden gelenlere inatla haykırıyoruz artık biz varız, geliyoruz.

DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ”

İzmit’te çalacak kapınız olmaya geliyoruz. İzmit’ten doğacak güneşle tüm Türkiye’yi aydınlatmaya geliyoruz. Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak çünkü İYİ Parti var. Hep birlikte İyilerin siyasetini inşaa edelim. Gelin İzmit’i İzmitlilerle yönetelim. Çıktığım bu yolda kazansam da kaybetsem de kazanan partimiz olacaktır. Partimizin yerelden genele iktidara taşıyana kadar durmadan çalışacağız medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar dizer” şeklinde konuştu.

Dilara POLAT

# türkiye, Kadın, İyi Parti, Kartepe

23 Kas 2022 - 20:00 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.941.230 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Raci Aksoy - Vasat bir ekip vardı şimdi daha vasat olabilir..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Kasım 20:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yıldızlı’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı mask
Yıldızlı’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Mustafa Destici Kocaeli'ye geliyor mask
Mustafa Destici Kocaeli'ye geliyor
“İYİ Parti’yi kimseye peşkeş çektirmeyiz” mask
“İYİ Parti’yi kimseye peşkeş çektirmeyiz”
Yıldızlı'nın yerine kim gelecek? mask
Yıldızlı'nın yerine kim gelecek?
Kartepe'nin 30 senelik Aile Hekimi de İyi Parti'ye katıldı mask
Kartepe'nin 30 senelik Aile Hekimi de İyi Parti'ye katıldı
Sağlam: “Mahallelerimiz Saadet diyor” mask
Sağlam: “Mahallelerimiz Saadet diyor”
Anket Kocaelispor kalan son 5 maçta kaç puan toplar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL