6 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli'de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan S.S. isimli şahıs yakalandı. Cebir tehdit veya hile kullanarak hürriyetinden yoksun kılma ve suç örgütü üyeliği suçlarından aranan şahıs gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.