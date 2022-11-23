İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 19:00 sıralarında Başiskele Ovacık Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyreden H.Z. isimli kadın sürücü kontrolündeki 41 HV 970 plakalı yağmur sebebiyle ıslanan yolda otomobilin kontrolünü kaybederek karşı şeritten gelen F.A. isimli kadın sürücü kontrolündeki 34 PRE 99 plakalı lüks otomobille çarpıştı. Kazada lüks otomobilin ön tekeri araçtan koparken diğer otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü H.Z, T.C. ve C.K. özel bir hastaneye kaldırılırken F.A. isimli yaralı SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle cadde trafiğe yaklaşık 30 dakika kapandı. Araçların yol kenarından çekilmesinin ardından trafik normale dönerken polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.