Seçmelerden geldi, Derince’yi kurtardı

Harika hikayenin kahramanıysa, Hatay’dan gelerek seçmelerden takıma giren, mücadelenin 82. dakikasında oyuna dahil olan 2003 doğumlu Osman Can Güleryüz oldu.

İSMAİL CEM CAMBAZ’IN GÜVENDİ

Sezon öncesi Hatay’dan seçmelere gelen Osman Can beğenilmiş ve takımda kalmıştı. Bu sezon sadece Amasyaspor ile oynanan kupa maçında forma giyen Osman Can, “Bay Sihirbaz”, Belediye Derincespor Teknik Direktörü İsmail Cem Cambaz tarafından 82. dakikada oyuna alındı. Genç futbolcu 90+3. dakikada ceza sahası dışından topa nefis vurdu ve ağır zeminden seken ağlarla buluştu.

UĞURCAN’IN SOĞUKKANLILIĞI

Maç bu skorla sona erecek diye düşünülürken Osman Can topla ceza sahasına sokuldu ve rakibin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi Melis Özçiğdem pozisyona penaltı kararı verdi. Topun gerisine geçen takımın başarılı kanat forveti ve Kocaelispor’dan kiralanan Uğurcan Bekçi çok şık bir penaltı vuruşu ile sol köşeden ağları buldu. Kalan sürede başka gol olmadı ve 2003’lü, seçmelerden takıma giren Osman Can’ın kahraman olduğu maçı Belediye Derincespor 2-1 kazandı.