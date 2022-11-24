Kocaeli SGK İl Müdürlüğü'ne ait 36 m² ofis açık artırma usulü ile satılacak

Satışa konu taşınmazın bulunduğu bölgede site tarzı ve müstakil şekilde inşa edilmiş yapılar çoğunluktadır. Bölgede kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Ekspertiz Şirketinin, Kartepe Belediyesinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yaptığı araştırmada söz konusu parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kapsamında, T2 ticaret alanı 2 kat yapılaşma şartlarına uygun olduğu görülmekte

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