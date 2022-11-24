24 Kas 2022 - 11:37- Siyaset G: 24 Kas 2022 - 12:01

İyi Parti hız kesmeden devam ediyor

27 Kasım Pazar günü gerçekleştirecekleri 3.Olağan Kongre öncesi iddialı katılımlar gerçekleştiren İYİ Parti Kartepe İlçe Teşkilatı, Kartepe'nin önemli isimlerine Partilerinin rozetini takmaya hız kesmeden devam ediyor
İyi Parti hız kesmeden devam ediyor mask
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Bölgenin sevilen isimlerinden, Uzunbey Mahallesinin efsane muhtarı Kayhan Kibar'ın oğlu olan; kendiside uzun yıllar Ağaç-İş Sendikası İzmit Şube Başkanlığı, Kocaeli Şube Başkanlığı ve en son Genel Merkez Genel Sekreterliğini yapan Gökhan Kibar ile DEVA Partisi Kartepe İlçe Kurucu Teşkilat Başkanı olan İnşaat Mühendisi Yüksel Turgay, Kartepe İlçe Binasında İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İlçe Başkan Haluk Tamyüksel ve Partililerin katılımı ile gerçekleştirilen törende İYİ Partiye katıldılar.

Törende duygularını dile getiren Gökhan Kibar ve Yüksel Turgay; Kendilerini İYİ Parti'ye davet eden İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve törene katılan İl Başkanı Şanbaz Yıldız'a teşekkür ederek, üye oldukları andan itibaren İYİ Parti'nin başarısı ve iktidar olması adına canla başla çalışacaklarını ifade ettiler.

Partinin kurulduğu ilk günden itibaren, günümüze gelene kadar yaşananların gözünün önünden geçtiğini ifade eden İlçe Başkanı Tamyüksel,"İYİ'lik hareketi kurulduğu günden bugüne her türlü engellemeye, baskıya rağmen. Mensuplarının Cesur duruşu ile adeta bir çığ gibi büyüyerek bugünlere geldi. İlçemizin , Şehrimizin ve Ülkemizin kanaat önderleri, sevilen isimleri artık gönüllü olarak partimize katılıyorlar. Bu yolun sonu iktidar." dedi.

Kartepe İlçe Teşkilatının kendilerini rozet takmaya alıştırdığını ifade eden İl Başkanı Şanbaz Yıldız, anlaşılan Kartepe'de bu katılımların devamı gelecek diyerek"Kartepe İlçe Teşkilatımız yaptığı çalışmalar ve bunun karşılığında dünden bugüne sürekli yükselen başarı çıtası ile örnek teşkilatlarımızdan biri konumundadır. İnşallah bu inancınız ve çalışma azminiz artarak devam eder. Bu mücadele Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti koruma ve bununla birlikte Cumhuriyet ile birlikte elde ettiğimiz kazanımları yaşatabilme mücadelesidir. Ben inanıyorum ki bu seçimde Millet İttifakının adayı kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devletinin 13.Cumhurbaşkanı olacaktır. Bu vesileyle aramıza katılan kardeşlerimize hoşgeldiniz diyor. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
# İyi Parti, türkiye, Kartepe, Atatürk

24 Kas 2022 - 11:37 - Siyaset

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Yorumlar

(1)
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Kullar Ali - Gökhan arkadaşımızı siyasette görmek güzel bir gelişme.Hayırlı olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Kasım 12:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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