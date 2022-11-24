24 Kas 2022 - 11:56- Gündem G: 24 Kas 2022 - 12:11

SEDAŞ ve İZGAZ’a para cezası!

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında SEDAŞ’a toplamda 65 bin 484 TL para cezası kesilirken İZGAZ’a 415 TL para cezası kesildi

Dilara Polat
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SEDAŞ ve İZGAZ’a para cezası! mask
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İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı bugün İzmit Belsa Plaza binasında bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler’in Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda SEDAŞ’a 2 kez para cezası İZGAZ’a ise bir kez para cezası kesildi. SEDAŞ’a toplamda 65 bin 484 TL 9 kuruş para cezası, İZGAZ’a 415 TL para cezası kesildi.

Geçtiğimiz Haziran ayında Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesi’nde bulunan 3 bin metrekarelik yerin açık otopark olarak kullanılması için 3 yıl süre ile kiralama ihalesi gerçekleşmişti. İhaleyi kazanan 19 bin 500 TL teklif ile ihaleyi kazanan İshak Karslıoğlu’nun sözleşmesi fesih edildi. Sözleşmenin fesih talebinin kiracı İshak Karslıoğlu tarafından geldiği ifade edildi. Gerekçe olarak ise Büyükşehir belediyesinin otopark ruhsatı verilmemesi olacak ifade edildi.

İZGAZ UYARILARI DİNLEMEDİ

Çayırköy Mahallesi ve Yeşilova mahallesinde yapılan kazı çalışması sonrasında dolgu işlemi yapan İZGAZ’a 415 TL para cezası uygulandı. Yapılan tüm uyarılara rağmen İZGAZ’ın yeni dolgu işlemi yapmadığı öğrenildi.

İZİNSİZ KAZI ÇALIŞMASI

Ömerağa mahallesi Tahsin Marmara sokak ve Pertev Paşa Sokak adreslerinde kazı çalışması için istenen SEDAŞ 24 Ocak ve 13 Şubat tarihinde kazı çalışması yapması için ruhsatı İzmit Belediyesi tarafından verildi. İzin süresi Şubat ayında biten SEDAŞ çalışmalarına Ekim ayında da devam etmesi üzerine süre uzatımı için talepte bulunmayan SEDAŞ’a AYKOME yönetmeliği 50 bin 616 TL 30 kuruş para cezası kesti. Yine Ömerağa mahallesi istiklal caddesi üzerinde izinsiz kazı çalışması yapılması üzerine ikinci bir ceza olarak 10 Kasım tarihinde 14 bin 868 TL para cezası uygulandı.

# İzmit belediyesi

24 Kas 2022 - 11:56 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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