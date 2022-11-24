Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü etkinliğinde bir sürprize imza atıldı

Kadınlara yönelik açık havada spor aktiviteleri organize etmeye devam eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, bu haftaki Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü etkinliğini Öğretmenler Günü kutlamasına çevirdi. Bünyesinde görev yapan tüm beden eğitimi öğretmenlerini ve antrenörleri yürüyüşe davet eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yürüyüş parkurunun bir bölümü geçildikten sonra grubu durdurarak sürpriz bir kutlama ile günün anısına pasta kesimi gerçekleştirdi.

PASTA KESİLDİ

Yaklaşık 180 kursiyerin katılımıyla gerçekleşen kutlamada İzmit Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zeki Kalaç, müdür yardımcıları Halit Velioğlu, İbrahim Kaygusuz, Aslı Günerhan Sadık, bir önceki dönem müdür yardımcısı Melek Karademir ve Spor işleri müdürü Mithat Ağa da yer aldı. Pasta kesiminin ardından geçmiş dönemde görev yaptığı süre içerisinde kadınların spor yapmasına olanak sağlayan İzmit Belediyesine verdiği destekten dolayı Melek Karademir’e plaket takdim edildi.

ZEKİ KALAÇ, “FATMA BAŞKAN VE EKİBİNE TEŞEKKÜRLER”

Etkinlikte konuşan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdür Mithat Ağa, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı ve yurt dışında olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in tebriki ile selamlarını iletti. İzmit Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zeki Kalaç ise başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı ve gerçekleştirilen etkinlik için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ve ekibine teşekkür etti. Etkinlik, kahvaltı programının ardından sona erdi.