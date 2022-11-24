Vali Yavuz: Bizim tarihimizde utanılacak bir şey yok

Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gün olan ve her yıl kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü ilimizde Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen kutlama programında kutlandı. Kutlama, Kültür Tepesindeki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. SDKM’deki törene; Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Baro Başkanı Mehmet Gül, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, İl Jandarma Komutanı Vekili Mehmet Serkan Aksoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende son olarak öğretmenlerin kurduğu halk oyunları ekibi sahnelediği oyunlarla büyük alkış aldı.

VELİLER DE YARIŞTI

Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmen unvanını alışının 94. yılı, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarının ise 41. yılı ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Her yıl öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı resim, şiir ve anı yarışmasına bu yıl veliler de dahil edildi. Çayırova, Gölcük ve Derince’deki üç veli düzenlenen resim, anı ve şiir yarışmasında derece alarak ödülünü törende aldı. Aday öğretmenlerin yemin ettiği törende emekli öğretmenlere de (Ali Adıyaman, Ali Karahasanoğlu, Aydan Akdoğan, Erdem Zorteymur, Erdoğan Davut, Eyüp Özen, Mehmet Bayrak, Nefise Turalı, Vildan İncir, Yaşar Ulamış, Yusuf Şahin) hizmet şeref belgelerini Vali Seddar Yavuz takdim etti. Akabinde Muammer Dereli Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı ‘Ben Öğretmen olmak istiyorum’ adlı gösteri sahnelendi.

"YENİ DÜNYA GÖRÜŞÜNE SAHİP YETİŞMELERİ İÇİN GAYRET ETTİM"

Emekli öğretmenler adına konuşan Öğretmen Yusuf Şahin, “Güzel yurdumuzun çeşitli yerlerinde 42 yıl görev yaptım yurdumuzun taşı, toprağı, havası, denizi her şeyi güzel. Fakat en güzeli insanı ve çocuklarıdır. Milletimize ve devletimize sahip çıkmak onu korumak, kollamak cumhuriyetimizi ve demokrasiyi bu topraklarda yaşatmak yarının büyükleri çocuklarımıza düşmektedir. Bundan ötesinde çocuklarımızı yetiştiren sevgili ve değerli öğretmenlerimize düşmektedir. Öğrencilerimi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Türk Milletinin ahlaki ve kültürel değerleriyle benimseyen vatanını milletine seven devletine karşı sorumluluğu bilen yeni dünya görüşüne sahip yetişmeleri için gayret ettim” dedi.

"BU ÜLKE BİZİM, BU ÇOCUKLAR BİZİM"

Sözlerinin devam eden Şahin, “Nihayetinde ülkemizin refahı ve huzurunu artırmak, ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasını sağlanmanın tek yolunun eğitimden geçtiği tartışılmaz bir gerçektir. Sevgili genç öğretmen arkadaşlarımız; sizlere büyük görevler düşmektedir. Kaybedilecek tek bir ferdimiz dahi yoktur. Bu ülke bizim, bu çocuklar bizim. Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız var: çalışkan olmak. Herkesin öğretmenler gününü kutluyorum. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve görevi başında hain terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

"SON DERECE ANLAMLI VE ÖNEMLİ BİR GÜN"

Şahin’in ardından söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, “Saygıdeğer misafirler ve kıymetli meslektaşlarım, 24 Kasım, Bakanlar Kurulu'nun 1928 yılında yaptığı bir toplantıda ‘Benim asıl kişiliğim öğretmenliğimdir. Ben milletimin öğretmeniyim’ diyen Mustafa Kemal'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" sanının verildiği tarihtir. 1981 yılında Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümünden beri de her yıl bu tarih, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu nedenle son derece anlamlı ve önemli bir günde sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Öğretmen; memleketin ikbalinin iyi yetişmiş, erdemli ve ahlaklı gençlerin elinde olduğunu bildiği için kendisine emanet edilen vatan evlatlarına müşfik bir anne ve koruyucu bir baba duyarlılığıyla yaklaşan cehalet savar bir ahlak abidesidir” dedi.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Sözlerinin devamında Akmanşen “Öğretmen; kim var diye sorulduğunda sağına ve soluna bakmadan ben varım diyebilen çağdaş alperenleri ve kızıl elma ideali yolcularını yetiştiren gerçek bir vatanperverdir. Temel görevi; körpe dimağlara sevgiyi öğretmek olan, dünyanın en kutsal mesleğini zorlu şartlarda dahi sevgiyle icra eden, refah bir toplumun inşasına sabırla aşkla büyük fedakârlıklarla hizmet eden siz değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygıyla yâd ediyorum. Görev başında olan meslektaşlarıma başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"HERKES NASIL BİR EĞİTİM MODELİ KURGULAYACAKLARINI SORGULUYOR"

Son olarak sözü alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise “Eğitim dünyadaki en stratejik alanlardan biri ulusların hür ve bağımsız yaşamasını ve refahını belirliyor. Ne kadar eğitimliyseniz refah düzeyiniz o kadar yüksek o kadar onurlu ve bağımsız yaşıyorsunuz. Bundan daha kıymetli bir şey olamaz. Dünyada herkes nasıl bir eğitim modeli kurgulayacaklarını sorguluyor. Dünyadaki en son evrensel imparatorluğun sahibi biziz. Her daim başımızı dik tutacak bir geçmişe sahibiz. Biz tarihi boyunca yaşatmayı, yardım etmeyi, Gözyaşı silmeyi ve paylaşmayı hedeflemiş bir milletiz. İnsanlığı, hakkı hukuku, sevgiyi ve şefkati yaymayı adaleti tesis etmeyi prensip haline getiren bir milletiz” şeklinde konuştu.

‘SİNSİ PLANLAR YAPMIYORUZ’

Sözlerine devam eden Vali Yavuz, “Diğerleri gibi gittiği yerleri kuraklaştıran, çölleştiren sömüren sinsi planlarımız yok. Başkaları gibi insan hakları, hak, hukuk, demokrasi, özgürleştirme diyerek coğrafyaları katleden 82.4 milyon insanı yurdundan sürüp ölüme terk eden dimağımız yok bizim. Ortadoğu’yu inşa edenler medeniyet naraları atan Batı’dır. Eğitimi bu anlamda önemli bir işlev olarak görüyoruz. Çok şey bilebilirsiniz ama iyi insan değilseniz bir anlamı yok. İlim sadece ilim değil irfan ve hikmettir. Barı’nın insanlıktan uzak işgallerini katilliklerini hepimizin görmesini engelleyene durumlar ortaya çıkıyor. Bu yüzden dünyaya yeni bir ses vermek istiyoruz. Hakkı hukuku sağlayan herkesin insanca yaşamasına olanak veren bir dünya inşa etmek istiyoruz” dedi.

‘MEDENİYET KODLARINA ARKANIZI DÖNMEYİN!’

Açıklamalarını sürdüren Vali Yavuz, “Biz beklenen ve özleneniz. Türk Milleti dediğiniz zaman dünyanın her yerinde beklenen ve özlenendir. Çünkü biz mağdurun ve mazlumun yanında yer alan bir milletin ecdadıyız. Öğretmen sadece bilgi aktaran değildir. O yüzden biz öğretmeni sadece bilgiyi aktaran değil saygı duyulacak bizi sevgiyi saygıyı öğreten olarak görüyoruz. Öğretmene atfedilen değer gittikçe azalıyor. Çünkü biz; medeniyet kodlarımıza aykırı söylemlerde bulunduk. Biz eti senin kemiği benim atasözünü yanlış değerlendirdik. Eğer siz medeniyet kodlarına arkanızı döner bin yıllık tarihinizi bilmez. Sizi besleyen bütün kavramlara yabancılaşırsanız Batılılar gibi kendi medeniyetinize bakarsınız” dedi.

‘'DAHA YAŞANABİLİR DAHA ÖZGÜR"

Vali Yavuz son olarak “Batılılar gibi değiliz. Bizim kim olduğumuz konusunu sorgulamaya ihtiyacımız var. Diriliş ve kıyam yüzyılını siz öğretmenlerimiz gerçekleştirecek. Bu ülkeyi daha yaşanabilir daha özgür haline getireceksiniz. Bizim gibi düşünmeyen tüm dünyaya hakkı ve hukuku tesis eden bir anlayış ortaya koyacaksınız. Tarihinize arkanızı dönmeyin çünkü bizim tarihimizde utanılacak bir şey yok. Bu yüzyıl bizim yüzyılımız başınız dik olsun. Size güveniyoruz. Bu ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşıyacağınıza eminiz. Bazı cahillere de buradan sesleniyorum âlim ve münevver kelimelerinin anlamına baksınlar ikisinin ayrımın yapsınlar. Bu doğrultuda başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehir öğretmenlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ÖDÜL ALANLAR:

BİRİNCİLER:

Dilovası Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Ortaokulu öğrencisi Sümeyra Başaran (Şiirde birinci)

Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Sude Demiray (Şiirde birinci)

Anı yarışmasında birinci olan Çayırova 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesinden veli Elif Leyla Polat (Anıda birinci)

Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Makbule Atlan (Resimde birinci)

İKİNCİLER:

Karamürsel Nazmi Oğuz Ortaokulu öğrencisi Pınar Ece Güven (şiirde ikinci)

Darıca Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Melih Yapıcı (Şiirde ikinci)

Gölcük Uğur Mumcu Ortaokulundan veli Menekşe Çetin (Anıda ikinci)

Körfez Özel Yeşil Vadi Koleji Öğretmeni Şehid Nur Ayyüce Karataş (Resimde ikinci)

ÜÇÜNCÜLER:

Körfez Özel Yeşil Vadi Koleji öğrencisi Rana Su İslam (Şiirde üçüncü)

Kandıra Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tuana Uçar (Şiirde üçüncü)

Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi velisi Ayhan Yalçın (Anıdan üçüncü)

Dilovası Polisan Ortaokulu öğretmeni Merve Işık (Resimde üçüncü)