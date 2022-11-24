Bekaert'te 400 işçi greve gidiyor

Bekaert İzmit Fabrikası Toplu İş Sözleşmesi'nde, Birleşik Metal-İş Sendikası saat ücretlerinin ortalama 100 liraya, 12 bin lira olan işçi maaşlarının ise 20 bin TL’ye çıkarılması talep etmişti. Yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Ağustos ayında başlamıştı. 4 aydır süren ve işverenin tekliflerini kabul etmeyen sendika geri adım atmayarak fabrikanın teklifini kabul etmedi. 400 işçinin çalıştığı sendika yönetimi ve işçiler bugün saat 16.00’da fabrikaya fiili olarak grev kararı asacak.