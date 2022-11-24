3 aracın karıştığı kazada yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

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Başiskele ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yuvacık Yeşilkent Mahallesi Kanlıdere Caddesi'nde seyreden 41 AHU 730 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 41 AJ 958 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak karşı yönden gelen 10 AGC 886 plakalı otomobile çarpan 41 AHU 730 plakalı otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.