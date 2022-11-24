24 Kas 2022 - 13:10- Ekonomi G: 24 Kas 2022 - 13:14

GTÜ ve Gübretaş’tan Ar-Ge Çalıştayı  

Üniversite- sanayi iş birliğinin en önemli örneklerinden biri olan GTÜ-GÜBRETAŞ iş birliğinde, tarım ile ilgili önemli konuların ele alındığı ikinci çalıştay düzenlendi
GTÜ ve Gübretaş’tan Ar-Ge Çalıştayı   mask
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Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyoteknoloji Enstitüsü ile Türkiye'nin önde gelen gübre üreticilerinden GÜBRETAŞ arasında süregelen, “Ar-Ge odaklı iş birliği” kapsamında, geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Ar-Ge çalıştayının, ikincisi GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

KATILIM YÜKSEKTİ

Çalıştayın açılışına; Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar,Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Bitki Besleme Daire Başkanı Ayhan Güneri, GTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Işıl Kurnaz ve Prof. Dr. Hasari Çelebi, GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi Müdürü Fatih Cengiz Aygül, GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Biyoteknoloji Enstitüsü akademisyenleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

TARIMSAL ÜRETİM

Çalıştayda, bilinçli bitki besleme, tarımsal üretimde Ar-Ge ve sürdürülebilirlik, küresel iklim değişikliği, güvenli gıda gibi pek çok önemli konu üzerinde duruldu. GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elif Damla Arısan yaptığı konuşmada, üniversite-sanayi iş birliği ve bunun sürdürülebilir olmasının güzel bir örneğini yaşadıklarını ifade ederek, bu iş birliğinin nitelikli insan gücü yetiştirmedeki önemini vurguladı.

TARIMIN GELİŞMESİ

GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi Müdürü Fatih Cengiz Aygül, çalışmalarında milli tarımın gelişmesi ve sürdürülebilirliği üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, GTÜ ile yapılan iş birliğinin kapsamından ve öneminden söz etti. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Bitki Besleme Daire Başkanı Ayhan GÜNERİ konuşmasında, üniversite-sanayi- kamu iş birlikteliklerinin sonuç çıktılarını çok önemli bulduğunu belirtirken , gübre özelinde bazı değerlendirmelerde bulundu. 

MESAFE KAT EDİLDİ

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise, GTÜ' nün kuruluşundan beri akademik çalışmaların sanayiye uygulanması misyonunu taşıdığını vurgulayarak konuşmasına başladı. Üniversite sanayi iş birlikteliklerinde enstitülerin rolünün öneminden söz eden MANTAR,  GTÜ Enstitüleri’nin bu konuda çok ciddi mesafeler kat ettiğini belirtti. GTÜ-GÜBRETAŞ iş birliğinin işlevselliğini görmenin ve yaygın etki değeri yüksek çalışmaların varlığını bilmenin,  çok umut verici olduğunu sözlerine ekledi.

SORUNLAR- ÇÖZÜMLER

Mantar, üniversite- sanayi- bakanlık, yani her bir paydaşın iş birliğine sahip çıkmasının, verimliliği artırdığı gibi, katma değeri yüksek çıktılar da alınmasına imkan sağladığını söylerken, iş birliklerinin tüm paydaşlar için önemini bir defa daha vurguladı.Konuşmaların ardından çalıştay, akademisyenlerin, tarım ile doğrudan ilgili alanlarda karşılaşılan sorunlar ve çözümüne dair bilimsel çalışmalarını sunması ile devam etti.

ÖĞRENCİLERDEN SUNUM

GÜBRETAŞ Ar-Ge Müdürü Fatih Cengiz Aygül'ün, "GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi Faaliyetleri" sunumunun ardından, GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü – Gübretaş Ar-Ge Serası, Dr. İbrahim Bodur Sürdürülebilir ve İzlenebilir Tarım Test ve Analiz Laboratuvarı, Topraksız ve Dikey Tarım Teknolojileri Uygulama Örnekleri (Topraksız Akıllı Bahçe, Bitki Fabrikası)’ ne teknik gezi düzenlendi. Çalıştayın ikinci kısmında, “2244 Sanayi Doktora Programı” projesi kapsamında çalışmakta olan doktora öğrencileri sunumlarını gerçekleştirdi.

# türkiye, kamu

24 Kas 2022 - 13:10 - Ekonomi

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