Ulugazi İlkokulu’ndan öğretmenlerine vefa!

Ulugazi İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilkokul öğretmeni Kazım Şimşek’e özel orotoryo gösterisi yapıldı. Öğrenciler ve veliler eşliğinde yapılan sürpriz gösteride öğrenciler kendi yazdıkları şiir ve şarkıları okudu. Etkinlik sonrası öğretmenlere özel pasta kesildi. Duygu dolu anlar yaşayan öğretmen Kazım Şimşek, “Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım. Çok duygulandım benim için çok özel ve güzel bir gündü” ifadelerine yer verdi.