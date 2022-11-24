Cips fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Yangın, Ali İslam Caddesi'nde bulunan bir cips fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada üretim sırasında kullanılan fritözden yangın çıktı. İşçiler tedbir amaçlı dışarıya çıkarken, ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.