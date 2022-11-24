Bahçecik MTAL’de Kocaelispor coşkusu

YOĞUN İLGİ
Bahçecik MTAL öğrencilerinin özel olarak hazırlık yaptığı günde Başkan Engin Koyun ve futbolcular kendilerine gösterilen ilgiden ötürü oldukça memnun oldu. Okul bahçesinde verilen toplu fotoğrafın ardından konferans salonuna geçildi. Burada kendilerini tanıtan Samed Ali, Gökhan ve Tayfun öğrencilerin sorularına samimi yanıtlar verdi. Müthiş organizasyonla ilgili detaylı haber yarınki sayımızda.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.