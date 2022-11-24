Bahçecik MTAL’de Kocaelispor coşkusu

YOĞUN İLGİ

Bahçecik MTAL öğrencilerinin özel olarak hazırlık yaptığı günde Başkan Engin Koyun ve futbolcular kendilerine gösterilen ilgiden ötürü oldukça memnun oldu. Okul bahçesinde verilen toplu fotoğrafın ardından konferans salonuna geçildi. Burada kendilerini tanıtan Samed Ali, Gökhan ve Tayfun öğrencilerin sorularına samimi yanıtlar verdi. Müthiş organizasyonla ilgili detaylı haber yarınki sayımızda.