24 Kas 2022 - 14:40- Spor G: 24 Kas 2022 - 14:46

“Mahmut Gür Voleybol Turnuvası” tamamlandı

Kamu kurumları arasında düzenlenen ve merhum Dr. Mahmut Gür adına düzenlenen Voleybol Turnuvasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyon olarak kupayı kaldırdı
“Mahmut Gür Voleybol Turnuvası” tamamlandı mask
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Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Sağlık Çalışanları Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen ve ilimizdeki kamu kurumlarının oluşturduğu takımların şampiyon olabilmek adına kıyasıya mücadele sergilediği Dr. Mahmut Gür Voleybol Turnuvası final maçlarıyla tamamlandı.

İzmit Hasan Gemici spor salonunda gerçekleşen final maçlarına kent protokolü, kamu kurum temsilcileri, dernek ve STK yöneticileri ile sporcu ailelerinden oluşan seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Seromonide gerçekleştirdiği konuşmasına, turnuvaya adı verilen merhum Dr. Mahmut Gür'ü rahmetle anarak ve ailesine sabırlar dileyerek başlayan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan organizasyonun sportmence ve kardeşlik duygusu ile tamamlanmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, tüm sporculara, takımlara ve organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen komite üyelerine teşekkürlerini iletti. Pehlevan tarafından merhum Dr. Mahmut Gür'ün eşi Ayşe Gür hanımefendiye günün anısı nedeniyle plaket takdiminde bulunuldu.

Turnuva finalinde, rakiplerini birer birer saf dışı bırakan iki güçlü ekip karşı karşıya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi takımlarının karşılaştığı turnuva finalinde çekişmeli ve denk geçen mücadele sonucunda 3-1 skorla gülen taraf İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı oldu ve öğretmenler turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Şampiyon takıma altın madalya ve kupaları Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan tarafından takdim edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi takımı ise turnuvada ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu ve önemli başarı elde etti.

Kocaeli Barosu ve Namık Kemal Anadolu Lisesi takımları arasında oynanan turnuvanın 3.ve 4.lük maçında ise kazanan taraf ilimizde görevli avukatlardan oluşan Kocaeli Barosu takımı oldu. Avukatlar üstün oldukları maçta rakiplerine set vermeden karşılaşmayı 3-0 kazanmayı bildi ve bronz madalya almaya hak kazandı.

Turnuva boyunca İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı profesyonel hakemlerin görev aldığı organizasyonda, komite üyeleri tarafından belirlenen çeşitli kategorilerde dereceye giren sporcu ve takımlara da çeşitli ödüller ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
# Büyükşehir Belediyesi, kamu, sağlık, eğitim

24 Kas 2022 - 14:40 - Spor

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