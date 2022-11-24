Araç alım-satımı yapanlar dikkat!

Yaptığı izahat yeterli bulunmayanlar için cezalar yolda. Sadece vergi cezası bile satıştan elde edilen karın yüzde 40'ına kadar kesilebilecek.İkinci el araç piyasası yakın takibe alındı. Ticaret Bakanlığı, yönetmeliği yayımladı, Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergi incelemesine başladı.

VEKALET İLE SATIŞ

TRT Haber'in haberine göre, 1 takvim yılı içerisinde, vekalet ile satış yapanlar da dahil, 3'ten fazla araç satanlar incelendi. 100 bin kişinin kurala uymadığı ortaya çıktı.Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, bu kişilerin tespiti için trafik tescil bürolarından, noterlerden bilgi alındığının altını çizerek, şunları söyledi:“Bunun bankacılık sisteminden temin ettiği bilgi ve belgelerle de destekledi. Ve bu 100 bin kişi haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığına oradan da Vergi Dairesi Başkanlığına gönderdi.”

KURALA UYMAYANA CEZA

4'üncü araç satışı yaptıkları tarihten itibaren, vergi mükellefiyet kaydı açtırmayanlar listede. 3'ten fazla 2. el araç satışı yapılması 2. el motorlu araç ticareti olarak kabul ediliyor. Bu şekilde satış yapan kişilere cezai yaptırım için harekete geçildi. İlk tebligatlar gönderilmeye başlandı.