BTTDD'den öğretmenlere jest

İzmit Yenişehir Mahallesi’ndeki dernek binasının altında bulunan Balıkçı Erhan' da önceki akşam güzel bir yemek organizasyonu gerçekleşti. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, Kadın Kolları Başkanı Kadriye Yılmaz, Gençlik Kolları Başkanı Buse Ertürk ve Çocuk Kolları Başkanı Deniz Özyavuz'un da hazır bulunduğu yemeğe, dernek yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Eğitim-İş sendikası Kocaeli 1 NoluŞube Başkanı Sabri Mutlu ile İZSAN-DER Başkanı Levent Bahadır da katıldı.Yemekte günün mana ve önemini ifade eden bir konuşma yapan dernek başkanı Yüksel Öztürk, öğretmen camiasının öğretmenler gününü kutladı.