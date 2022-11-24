Kılıçdaroğlu’ndan Akbulut ve ekibine övgü

CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut ve yönetim kurulu üyeleri önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarete Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da yer aldı. Göreve geldikleri günden itibaren yapılan çalışmaları kitapçık halinde raporlayarak Kııçdaroğlu’na sunan yönetim, genel başkanı duygulandırdı. Akbulut, ziyarette “ Genel başkanımıza bilgilerimizi sunduk. İzmit’te çalmadık kapı, girmediğimiz sokak kalmayacağını anlattık. Kendisi bu rapor hakkında memnuniyetini ifade etti. Biz de mutlu olduk. Genel başkanımız ayrıca, ekibimize seçimlerde güvendiğini ifade etti. Mutlu olduk” dedi.