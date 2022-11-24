İlçe başkanı Memleket Partisi'ne geçti

Milliyetçi Cumhuriyet Partisi (MCP) İzmit İlçe Başkanı olarak siyasetin tanınan isimlerinden olan Serhat Yırtıcı Memleket Partisi’ne geçtiğini açıkladı. Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Yırtıcı, yoluna Memleket Partisi ile devam edeceğini söyledi.
“YOLA MEMLEKET PARTİSİ İLE DEVAM EDİYORUM”
Aldığı kararı Kocaeli halkı ile paylaşan Yırtıcı, “Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarına saygıyla… Kocaeli halkımıza; Atatürk ilke ve inkılapları, milli birlik ve beraberliğimizi, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşatılmasını, laik ve sosyal, hukuk devletinin sağlanmasını, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün sürdürülmesi adına yola Memleket Partisi ile devam ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.