Öğretmenler: “Bir gün değil her gün hatırlayın”

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle yaptığımız röportajda özel okul ve kurumlarda çalışan öğretmenler gazetemize konuştu. Yeni mezun olan öğretmenlerin bir kısmı işinden bağımsız yerlerde çalışırken bir kısmı ise atanamadığı için özel kurumlarda ya da devlet okullarında ücretli öğretmenlik yapıyor. Meslek hayatında yaşadığı sıkıntılardan bahseden öğretmenler, “bir gün değil her gün hatırlanmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“HAKSIZLIĞA GÖZ YUMMAYACAĞIZ”

İngilizce Öğretmeni Vedat Bal, “Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü bizim için çok önemli bir gün olsa gerek fakat biz öğretmenlerin sadece 24 Kasım’da hatırlanmasını istemiyoruz. Her yıl üniversiteler binlerce öğrenci mezun ediyor. Bu öğrenciler mezun olduklarında eğitmen olacağım hayali ile okuyor daha sonra gerçeklik şoku yaşıyorlar. Maalesef ülkemizde bir sürü işsiz öğretmen var. Bu öğretmenlerin bazıları özel sektörde çok cüzi rakamlarda çalışırken bazıları ise devlet okullarında yine az maaş çok işle ücretli öğretmen olarak çalıştırılıyor. Bunların hepsi ile mezun olduğumda ben de karşılaştım. Özel eğitim kurumlarında maaşlarımızın 2 ayda bir yattığı dahi oldu. Bazı mezun olan öğretmen arkadaşlarım şuanda mağazada satış danışmanlığı yapıyor. Maalesef ülkemizde emeğinin ve hayallerinin karşılığını alamayan çok fazla öğretmen var. Bugün ülkemizdeki makam ve mevkii sahibi herkesin öğretmeni vardı. Hepimiz öğretmenlerimiz sayesinde bilgilendirildik. Öğretmenlere çok şey borçlu olduğumuzu unutmamalı ve unutturmamalıyız. Öğretmenler olarak haksızlığa göz yummayacağız” ifadelerine yer verdi.

“HER GÜN HATIRLANMAK İSTİYORUZ”

Özel bir kurumda öğretmenlik yapan Osman İlhan, “Tüm öğretmenlerimin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarım. Umarım yeni yıl bize müjdeler getirir. Biz öğretmenler olarak sadece bir gün değil her gün hatırlanmak istiyoruz. Atatürk’ün de dediği gibi gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Öğretmenler, her gün gelecek nesiller için çalışıyor. Bu mesleğin manevi olarak değeri çok büyük. Bugün ben buradaysam öğretmenlerim sayesinde yarın öğrencilerim de aynı şekilde söyleyecek. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Bizim mutlu olmamız demek geleceğe mutlulukla bakmak demek” ifadelerine yer verdi.