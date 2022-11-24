‘Genç Başiskele, genç istihdam’ projesi tanıtıldı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) aracılığıyla uygulanan 2021 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi kapsamında “ Genç Başiskele Genç İstihdam Projesi” ile 20 projeyi geride bırakarak hibe almaya hak kazanan Başiskele Belediyesi, projeyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün proje detaylarını anlattığı bilgilendirme toplantısı Başiskele Sahili’ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM

Toplantıya Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, MARKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, İŞKUR Kocaeli Yetkilisi, Başiskele Halk Eğitim Müdürü Hasan Dalkıran, proje iştirakçileri Arken Mühendislik, Atek Enerji, Gemont ve Zenbiloğlu İç Mimarlık firmalarının yetkilileri, Başiskele’nin imalat sanayi firma temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

ÇÖPOĞLU: EN FAZLA TALEP NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

Programda ilk olarak MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, “Burası gerçekten gençlerin yoğun olarak yaşadığı bir ilçe. ‘Genç Başiskele, Genç İstihdam’ Başiskele’ye yakışır güzel bir proje. Nitelikli istihdam bütün Türkiye’nin, bölgemizin ve ilimizin en önemli ihtiyacı. Bize gelen taleplerden en fazlası nitelikli iş gücü. Gençlerimiz üniversiteden mezun oluyor fakat burada sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikleri karşılayamıyorlar. İşte bu projeyle buradaki sanayicimiz, yatırımcılarımız hangi mesleklerde ihtiyaç duyuyorsa nitelikli elemanları burada yetiştireceğiz” dedi.

ÖZLÜ: PROJENİN BÜTÇESİ 2 MİLYON 268 BİN TL

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise, Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM) faaliyetlerini tanıtan kısa filmin ardından sunumunu gerçekleştirdi. ‘Genç Başiskele, Genç İstihdam’ projesinin sürecini anlatan ve bütçesini açıklayan Özlü, “Projemizin bütçesi 2 milyon 268 bin TL. Bu bütçenin tamamını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, MARKA aracılığıyla belediyemize aktarıyor. 1 milyon 500 bin TL’lik ilk ödememizi teslim aldık. 16-34 yaş aralığındaki hedef kitlemize 18 ay boyunca farklı gruplarda eğitimler vereceğiz” dedi.

“500 FİRMAMIZIN İSTİFADE ETMESİNİ BEKLİYORUZ”

Başkan Özlü, “Bölgemizdeki yaklaşık 500 sanayi kuruluşunun bu projemizden istifade etmesini arzu ediyoruz. Hedefimiz yaklaşık 2000 meslek lisesi ve meslek yüksek okulu mezunu gençlerimizi nitelikli eleman olarak istihdama kazandırmak. Bizler bu 18 aylık projemizi daha sonra Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte devam ettirmeyi, sürekli hale getirmeyi düşünüyoruz. Firmalarımızın talepleri doğrultusunda bu atölyelerimizde çeşitli eğitimler vermeye devam edeceğiz” dedi.

4 FARKLI MESLEKİ ATÖLYE KURULACAK

“Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yerleşkemizde hazırladığımız 4 atölyede Elektrik Bakım, Makine Bakım, Marangozluk ve Kaynakçılık eğitimleri verilecek. Eğitim araç ve gereçlerimiz ve eğitmenlerimiz hazır. Bu vesileyle proje ortaklarımız MARKA, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne; proje iştirakçilerimiz Arken Mühendislik, Zenbiloğlu İç Mimarlık, Atek Enerji ve Gemont firmalarına da teşekkür ediyor, projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte kentimizde istihdam seferberliğini başlatıyoruz” ifadelerine yer verdi. Ardından Özlü ve protokol üyeleri, proje iştirakçileri firmalara plaket takdiminde bulundular.