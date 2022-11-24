24 Kas 2022 - 16:16- Teknoloji G: 24 Kas 2022 - 16:19

‘Genç Başiskele, genç istihdam’ projesi tanıtıldı 

Gençlerin nitelikli eleman olarak istihdama kazandırılması amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından 2 milyon 268 bin TL’lik bütçe ile hazırlanan ‘Genç Başiskele, Genç İstihdam Projesi’ tanıtıldı. Toplantıda konuşan Başkan Yasin Özlü, “Hedefimiz yaklaşık 2000 meslek lisesi ve meslek yüksek okulu mezunu gençlerimizi nitelikli eleman olarak istihdama kazandırmak” dedi
‘Genç Başiskele, genç istihdam’ projesi tanıtıldı  mask
Haber albümü için resme tıklayın

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) aracılığıyla uygulanan 2021 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi kapsamında “ Genç Başiskele Genç İstihdam Projesi” ile 20 projeyi geride bırakarak hibe almaya hak kazanan Başiskele Belediyesi, projeyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün proje detaylarını anlattığı bilgilendirme toplantısı Başiskele Sahili’ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM

Toplantıya Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, MARKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, İŞKUR Kocaeli Yetkilisi, Başiskele Halk Eğitim Müdürü Hasan Dalkıran, proje iştirakçileri Arken Mühendislik, Atek Enerji, Gemont ve Zenbiloğlu İç Mimarlık firmalarının yetkilileri, Başiskele’nin imalat sanayi firma temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

ÇÖPOĞLU: EN FAZLA TALEP NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

Programda ilk olarak MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, “Burası gerçekten gençlerin yoğun olarak yaşadığı bir ilçe. ‘Genç Başiskele, Genç İstihdam’ Başiskele’ye yakışır güzel bir proje. Nitelikli istihdam bütün Türkiye’nin, bölgemizin ve ilimizin en önemli ihtiyacı. Bize gelen taleplerden en fazlası nitelikli iş gücü. Gençlerimiz üniversiteden mezun oluyor fakat burada sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikleri karşılayamıyorlar. İşte bu projeyle buradaki sanayicimiz, yatırımcılarımız hangi mesleklerde ihtiyaç duyuyorsa nitelikli elemanları burada yetiştireceğiz” dedi.

ÖZLÜ: PROJENİN BÜTÇESİ 2 MİLYON 268 BİN TL

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise, Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM) faaliyetlerini tanıtan kısa filmin ardından sunumunu gerçekleştirdi. ‘Genç Başiskele, Genç İstihdam’ projesinin sürecini anlatan ve bütçesini açıklayan Özlü, “Projemizin bütçesi 2 milyon 268 bin TL. Bu bütçenin tamamını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, MARKA aracılığıyla belediyemize aktarıyor. 1 milyon 500 bin TL’lik ilk ödememizi teslim aldık. 16-34 yaş aralığındaki hedef kitlemize 18 ay boyunca farklı gruplarda eğitimler vereceğiz” dedi.

“500 FİRMAMIZIN İSTİFADE ETMESİNİ BEKLİYORUZ”

Başkan Özlü, “Bölgemizdeki yaklaşık 500 sanayi kuruluşunun bu projemizden istifade etmesini arzu ediyoruz. Hedefimiz yaklaşık 2000 meslek lisesi ve meslek yüksek okulu mezunu gençlerimizi nitelikli eleman olarak istihdama kazandırmak. Bizler bu 18 aylık projemizi daha sonra Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte devam ettirmeyi, sürekli hale getirmeyi düşünüyoruz. Firmalarımızın talepleri doğrultusunda bu atölyelerimizde çeşitli eğitimler vermeye devam edeceğiz” dedi.

4 FARKLI MESLEKİ ATÖLYE KURULACAK

“Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yerleşkemizde hazırladığımız 4 atölyede Elektrik Bakım, Makine Bakım, Marangozluk ve Kaynakçılık eğitimleri verilecek. Eğitim araç ve gereçlerimiz ve eğitmenlerimiz hazır. Bu vesileyle proje ortaklarımız MARKA, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne; proje iştirakçilerimiz Arken Mühendislik, Zenbiloğlu İç Mimarlık, Atek Enerji ve Gemont firmalarına da teşekkür ediyor, projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte kentimizde istihdam seferberliğini başlatıyoruz” ifadelerine yer verdi. Ardından Özlü ve protokol üyeleri, proje iştirakçileri firmalara plaket takdiminde bulundular.

# türkiye, eğitim, elektrik, Araç, sağlık, genç

24 Kas 2022 - 16:16 - Teknoloji

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.934.979 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Düzce depremi sonrası SEDAŞ seferber oldu mask
Düzce depremi sonrası SEDAŞ seferber oldu
Akıllı asistanlı yeni web sitesi yayında mask
Akıllı asistanlı yeni web sitesi yayında
Gebze-Darıca metrosu ilk etabı Mayıs 2023’te açılacak mask
Gebze-Darıca metrosu ilk etabı Mayıs 2023’te açılacak
Kocaeli fabrikalarında üretilecek E-Tourneo Custom tanıtıldı mask
Kocaeli fabrikalarında üretilecek E-Tourneo Custom tanıtıldı
GoldeumCoin ismi ile piyasaya sürülmeye hazırlanıyor mask
GoldeumCoin ismi ile piyasaya sürülmeye hazırlanıyor
Özdilek’ten Efsane Cuma ve Öğretmenler Günü’ne Özel Fırsatlar! mask
Özdilek’ten Efsane Cuma ve Öğretmenler Günü’ne Özel Fırsatlar!
Anket Kocaelispor kalan son 5 maçta kaç puan toplar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL