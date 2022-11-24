Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı ve İl Başkanı Muharrem Can,Hürriyetçi Eğitim Sen İl Temsilcisi Süleyman Pekin ve Aydınlar Ocağı’nı makamında ziyaret etti.Genel Başkan Yardımcısı Kayacı,“20 yıldır oyumuzun boşa gittiğini zaten yaşanan açlık, yoksulluk, borç, işsizlik vs. tablosu net olarak göstermektedir.Oylarımızın boşa gitmemesini istiyorsak, önümüzdeki seçimlerde BTP’yi iktidar etmeliyiz” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sendika Temsilcisi Süleyman Pekin ise BTP’ye başarılar diledi.
24 Kas 2022 - 16:19- Siyaset Güncelleme: 24 Kas 2022 - 16:22
Kayacı: Oylarınız boşa gitmesin, BTP’yi iktidar yapalım
Hürriyetçi Eğitim Sen İl Temsilcisi Süleyman Pekin ve Aydınlar Ocağı’nı makamında ziyaret eden BTP Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı, “Oylarımızın boşa gitmemesini istiyorsak, önümüzdeki seçimlerde BTP’yi iktidar etmeliyiz” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.