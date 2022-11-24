Kayacı: Oylarınız boşa gitmesin, BTP’yi iktidar yapalım

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı ve İl Başkanı Muharrem Can,Hürriyetçi Eğitim Sen İl Temsilcisi Süleyman Pekin ve Aydınlar Ocağı’nı makamında ziyaret etti.Genel Başkan Yardımcısı Kayacı,“20 yıldır oyumuzun boşa gittiğini zaten yaşanan açlık, yoksulluk, borç, işsizlik vs. tablosu net olarak göstermektedir.Oylarımızın boşa gitmemesini istiyorsak, önümüzdeki seçimlerde BTP’yi iktidar etmeliyiz” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sendika Temsilcisi Süleyman Pekin ise BTP’ye başarılar diledi.